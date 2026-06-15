به گزارش خبرنگار مهر، علی اخلاقی صبح دوشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان کنگان با محوریت برنامههای اوقات فراغت تابستانی با تأکید بر اهمیت غنیسازی اوقات فراغت جوانان، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی و متولیان امر باید نسبت به اطلاعرسانی گسترده و هدفمند برنامههای اوقات فراغت اقدام کنند تا زمینه بهرهمندی حداکثری جوانان و خانوادهها از ظرفیتهای آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مهارتی فراهم شود.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای آگاهی خانوادهها افزود: اجرای برنامههای آموزشی در حوزه مهارتهای زندگی، توانمندسازی فردی و اجتماعی و آگاهسازی خانوادهها باید به عنوان یکی از اولویتهای اصلی برنامههای اوقات فراغت مورد توجه قرار گیرد.
معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری کنگان همچنین بر لزوم تدوین و اجرای برنامهها بر اساس یک نقشه راه مشخص و منسجم تأکید کرد و گفت: برنامههای اوقات فراغت باید با رویکرد تربیتی، فرهنگی و مهارتمحور طراحی و اجرا شوند تا ضمن پاسخگویی به نیازهای نسل جوان، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای آنان را فراهم آورند.
اخلاقی افزود: برگزاری جشنواره پایانی اوقات فراغت فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردها، معرفی ظرفیتها و تجلیل از برگزیدگان برنامههای تابستانی خواهد بود.
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