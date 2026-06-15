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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

اخلاقی: برنامه‌های مناسب برای غنی‌سازی اوقات فراغت در کنگان برگزار شود

اخلاقی: برنامه‌های مناسب برای غنی‌سازی اوقات فراغت در کنگان برگزار شود

بوشهر- معاون سیاسی فرمانداری کنگان گفت: دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر باید نسبت برنامه ریزی و اطلاع‌رسانی گسترده و هدفمند برنامه‌های اوقات فراغت اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اخلاقی صبح دوشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان کنگان با محوریت برنامه‌های اوقات فراغت تابستانی با تأکید بر اهمیت غنی‌سازی اوقات فراغت جوانان، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر باید نسبت به اطلاع‌رسانی گسترده و هدفمند برنامه‌های اوقات فراغت اقدام کنند تا زمینه بهره‌مندی حداکثری جوانان و خانواده‌ها از ظرفیت‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مهارتی فراهم شود.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای آگاهی خانواده‌ها افزود: اجرای برنامه‌های آموزشی در حوزه مهارت‌های زندگی، توانمندسازی فردی و اجتماعی و آگاه‌سازی خانواده‌ها باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های اوقات فراغت مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری کنگان همچنین بر لزوم تدوین و اجرای برنامه‌ها بر اساس یک نقشه راه مشخص و منسجم تأکید کرد و گفت: برنامه‌های اوقات فراغت باید با رویکرد تربیتی، فرهنگی و مهارت‌محور طراحی و اجرا شوند تا ضمن پاسخگویی به نیازهای نسل جوان، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای آنان را فراهم آورند.

اخلاقی افزود: برگزاری جشنواره پایانی اوقات فراغت فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردها، معرفی ظرفیت‌ها و تجلیل از برگزیدگان برنامه‌های تابستانی خواهد بود.

کد مطلب 6860638

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
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      پاسخ
      يكی از دغدغه های خانواده ها اوقات فراغت سالم هست برای خانواده هر نوع تعامل سازنده ای را میتوان به حساب آورد از انواع ورزش ها تا درخت کاری و مطلعه درختان تا آموزش علایق شخصی در قالب سفر و مسیری .. در طبیعت کلا بستگی به قالب خانواده دارد شاید برای خانواده ای حافظ خوانی برای خانوده ی دیگری حل ریاضیات شامل اوقات فراغت شوند و فراغت رها شدن از دنیا نیست بلکه فاصله گرفتن از زمینه ای هست که در حال پیش روی سخت در آن هستیم تا به دستاورد جدید برسیم در تایم فراغت دستاورد های قبلی را تعامل میکنیم

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