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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۱۳

بقائی: هیچ وقت نباید خسته شویم

بقائی: هیچ وقت نباید خسته شویم

وزیر امور خارجه با اشاره به به فرازهایی از بیانات رهبر شهید درباره ضرورت تلاش و پرهیز از ایستایی گفت: هیچ وقت هم نباید خسته بشویم.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به به فرازهایی از بیانات رهبر شهید درباره ضرورت تلاش و پرهیز از ایستایی نوشت: هیچ وقت هم نباید خسته بشویم. شنیدید آیه‌ قرآن را «فاذا فرغت فانصب»؛ وقتی از کار فراغت پیدا کردی، یعنی کارت تمام شد، تازه قامت راست کن، یعنی شروع کن به کار بعدی؛ توقف وجود ندارد.

کد مطلب 6860483

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