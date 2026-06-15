به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی صبح دوشنبه در اجلاسیه شهدای زیرکوه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حاج کاظم کاظمی و دیگر علما و شهدای خراسان، اظهار کرد: اگرچه شهید کاظمی امروز در میان ما نیست، اما همچنان فرمانده دل‌های ماست و دل‌های مردم را به سمت تبعیت از نایب برحق امام زمان(عج) هدایت می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت حرکت حول محور ولایت و رهبری افزود: امروز همه باید حول محور رهبر معظم انقلاب حرکت کنند و آنچه شهید حاج کاظم به عنوان یادگار برای ما به جا گذاشت، استمرار راه انقلاب اسلامی و وفاداری به آرمان‌های امام راحل است.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکیدهای مکرر شهید کاظمی مبنی بر اینکه این ملت برای ادامه انقلاب سیدالشهدا(ع) مبعوث شده است، بیان کرد: نباید تصور کنیم که تنها برای گرامیداشت نام و یاد شهید کاظمی گرد هم آمده‌ایم، بلکه باید این پیام را به دنیا مخابره کنیم که ملت ایران، فارغ از هر مذاکره، توافق و تحولات بین‌المللی، سنگر را خالی نخواهد کرد و همچنان در میدان خواهد ماند.

اسحاقی با اشاره به واقعه عاشورا و نقش حضرت زینب(س) در تداوم نهضت حسینی، گفت: همان‌گونه که حضرت زینب(س) پس از عاشورا با وجود همه سختی‌ها مسیر قیام امام حسین(ع) را ادامه داد، امروز هم ملت ایران در میدان حضور دارد و اجازه نخواهد داد دشمن با ایجاد شبهه و جنگ روانی، مردم را از مسیر ولایت جدا کند.

وی با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه و انحراف افکار عمومی، افزود: دشمن همان شیوه‌ای را دنبال می‌کند که ابن زیاد در کوفه برای جدا کردن مردم از نایب برحق امام زمان(عج) در پیش گرفت، اما ملت ایران هوشیار است و همچون حضرت زینب(س) راه مقاومت و ایستادگی را ادامه خواهد داد.

نماینده مردم قاینات و زیرکوه با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج آمادگی و اقتدار قرار دارند، اظهار کرد: سپاه و ارتش با قدرت در برابر دشمنان ایستاده‌اند و ملت ایران نیز در کنار نیروهای مسلح از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع خواهد کرد.

اسحاقی بیان کرد: امروز تربیت‌شدگان نظام تعلیم و تربیت، یعنی دانش‌آموزان، در میدان حضور دارند و همین نسل جوان موجب دلگرمی رهبر معظم انقلاب و اقتدار نیروهای مسلح در برابر دشمنان شده‌اند.

وی تأکید کرد: خون پاک شهدا، سرمایه عظیم ملت ایران است و این ملت به فضل الهی و در سایه تبعیت از ولایت، مسیر خود را تا تحقق وعده‌های الهی و ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) ادامه خواهد داد.