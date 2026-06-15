بهمن عسگری با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوهای بسیار با کیفیت و خوبی را پشت سر گذاشتیم و تیم ملی روند ایده الی را طی می کند. در واقع ماحصل مسابقات قهرمانی کشور و چند مرحله رقابت های انتخابی حضور کاراته‌کاهای جوان و با تجربه در ترکیب نهایی است.

وی ادامه داد: کادر فنی تیم ملی از مربیانی با تجربه بالا و مدال های متعدد در بهترین تورنمنت های جهان، تلاش مضاعفی در مسیر آماده سازی کاراته کاها دارد. سجاد گنج زاده، ابراهیم حسن بیگی و نعمیا خواجوی تجربه بالایی در این زمینه دارند. بخصوص آنکه شهرام هروی نیز در راس کادر فنی و مسعود رهنما را به عنوان رئیس فدراسیون داریم که بار فنی را به مقدار قابل توجه ای بالا بردهه است.

عسگری در خصوص فاصله کم سنی بین کادر و اعضای تیم ملی گفت: به لحاظ سنی، اعضای کادر فنی فاصله مناسبی با کاراته کاهای ملی پوش دارند. گنج زاده و حسن بیگی زمان زیادی نیست که با تاتامی قهرمانی خداحافظی کرده باشند. بعد از آن که با ورود به بخش فنی و مربیگری تورنمنت های بزرگی را تجربه کرده اند. این می تواند یک مزیت قابل توجه در مسیر انتقال تجربه باشد.

سرگروه تیم ملی کاراته با اشاره به حضور مداوم رئیس فدراسیون کاراته در اردوهای تمرینی گفت: این برای کاراته یک پارامتر مثبت است که رئیس فدراسیون خود روی سرمربی تیم ملی بوده است و با حضور در تمرینات موارد فنی را با کادر فنی در میان می گذارد و این موضوع می تواند به کاراته کاها نیز کمک کند.

وی در مورد حضور در ترکیب کومیته تیمی گفت: «کمردرد» در سالیانی که تمرین کرده و در تیم ملی حضور داشتم همیشه همراه من بود که به نوعی با آن می ساختم، ولی از بعد ار رقابت های ترکیه که موفق به کسب مدال شدم، به دلیل فاصله اندک تا مسابقات انتخابی و نبود زمان کافی ریکاوری مناسب، با تشخیص کادر فنی وزن کم کرده و در رقابت ها شرکت کردم، این موضوع باعث تشدید این درد کهنه و در نهایت یک جراحی شد. در مجموع در صحبت با کادر فنی قرار شد من در کومیته تیمی مبارزه کنم و در بخش انفرادی فرصت در اختیار جوانی چون مرتضی نعمتی و مهدی شهگل قرار گیرد.

سرگروه تیم ملی در پایان گفت: تلاش می کنم تجربیاتی که در مدت حضور در تیم ملی به دست آورده ام را به جوانترهای تیم انتقال دهم. ضمن اینکه روی عملکرد فنی خودم نیز تمرکز دارم و به امید خدا می رویم که با مدال های خوشرنگ نمایشی در خور نام ایران داشته باشیم.