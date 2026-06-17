حریفان کاراته کاران ایران مشخص شدند/ آغاز مسابقات از روز پنجشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که از فردا پنجشنبه ۲۸ خردادماه در شهر بالی اندونزی آغاز می‌شود کاراته کاهای کشورمان طبق قرعه کشی انجام شده به مصاف حریفانشان می روند.

بخش بانوان

در کاتای انفرادی: فاطمه صادقی پس از استراحت در دور اول با کاتارویی از کره جنوبی

در کاتای تیمی با ترکیب فاطمه صادقی، سپیده امینی و زینب‌السادات حسینی دور نخست با اندونزی و سپس در صورت پیروزی با تیم ویتنام

کومیته انفرادی

در وزن ۵۰- کیلوگرم، سارا بهمنیار دور اول استراحت سپس با نماینده کشور میزبان

در وزن ۵۵- کیلوگرم، معصومه محسنیان ابتدا با نماینده کویت و در صورت برد با حریفی از هند

در وزن ۶۱- کیلوگرم، مهرنگار احمدی با برنده هنگ کنگ و فیلیپین

در وزن ۶۸- کیلوگرم، مبینا حیدری با حریفی از اندونزی و در صورت پیروزی با برنده تیمور شرقی و اردن

و در وزن ۶۸+ کیلوگرم لیلا برجعلی با کاراته کایی از تایلند و در صورت برد با برنده فیلیپین و ازبکستان

در کومیته تیمی با ترکیب سارا بهمنیار، مبینا حیدری، فاطمه‌زهرا سعیدآبادی و حنانه صالحی، ابتدا با چین تایپه و در صورت برتری با برنده ازبکستان و هنگ کنگ

بخش مردان

کاتای انفرادی: علی زند دور نخست با کاتارویی از ویتنام و در صورت برد با حریفی از فیلیپین

کاتای تیمی با ترکیب مهدی شاهین، متین فریمند، مبین جباری و سهند اسلامی دور نخست با تیم چین تایپه و در صورت برد با برنده ماکائو و عربستان

کومیته انفرادی:

در وزن ۵۵- کیلوگرم، بهنام دهقان‌زاده پس از استراحت در دور اول به مصاف برنده عمان و ازبکستان

در وزن ۶۰- کیلوگرم، سیدامیر حسینی دور نخست با حریفی از کره جنوبی و در صورت برتری با نماینده هنگ کنگ

در وزن ۶۷- کیلوگرم، هادی کیانی پس از مبارزه با حریفی از قزاقستان و در صورت پیروزی با برنده قرقیزستان و کره جنوبی

در وزن ۷۵- کیلوگرم مرتضی نعمتی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با برنده ازبکستان و نپال

در وزن ۸۴- کیلوگرم، علی‌اصغر آسیابری پس از استراحت در دور اول با بنده نپال و مالزی

در وزن ۸۴+ کیلوگرم محمود نعمتی دور نخست با حریفی از کویت و در ادامه در صورت برد با برنده نپال و چین تایپه

در کومیته تیمی با ترکیب بهمن عسگری، صالح اباذری، مهدی عاشوری، مهدی شهگل، مهدی گنج زاده و اسماعیل معتمدی پس از استراحت در دور نخست با تیم نپال

در روز نخست رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا که از فردا آغاز می شود؛ ۴ نماینده کشورمان، فاطمه صادقی و علی زند در کاتای انفرادی، بهنام دهقان‌زاده در وزن ۵۵- کیلوگرم و سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم به میدان خواهند رفت.