به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین دوره رقابت کاراته قهرمانی آسیا از بامداد پنجشنبه ۲۸ خردادماه به میزبانی اندونزی در جزیره بالی آغاز می شود. تیم ملی کاراته ایران با ترکیبی از ۲۸ کاراته کا در دو بخش تیمی و انفرادی به مصاف رقبای خود می رود.

در همین خصوص اعضای تیم ملی مردان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه عملکردی در خور نام کاراته ایران و کسب مدال‌های رنگارنگ خبر دادند.

مهدی شهگل: می رویم که نتیجه خوبی کسب کنیم

اردوهای خوبی را پشت سر گذاشتیم و با شرایط مناسب وارد مسابقات قهرمانی آسیا می شویم. به دلیل آسیب دیدگی که داشتم در این دوره در بخش تیمی به مسابقات اعزام می شوم. برای من باعت افتخار است که با این کادر فنی شاخص کار می کنیم و به امید خدا می رویم که نتایج خوبی رقم بزنیم.



اسماعیل معتمدی: کسب طلای کومیته تیم هدف اصلی است

دومین تجربه خود را در مسابقات قهرمانی آسیا پشت سر می گذارم، سال گذشته با ۵ پیروزی در کومیته تیمی عملکرد قابل قبولی داشتم. در این دوره نیز برای موفقیت و رسیدن به جایگاه نخست در بخش تیمی مبارزه کنم. قزاقستان، اردن و ژاپن حریفان اصلی ما در مسیر رسیدن به سکوی قهرمانی هستند که به امید خدا با برتری مقابل همه رقبا را شکست خواهیم داد.



مهدی گنج زاده: کاراته تنها گزینه روی میز بود

نزدیک به ۵ ماه است در اردوهای تیم ملی برای رسیدن به آمادگی مناسب تلاش می کنیم و اکنون در بهترین شرایط جسمانی راهی اندونزی می شویم. به امید خدا می رویم که با ارائه بهترین عملکرد نتایجی در خور شان کاراته ایران کسب کنیم.

وی ادامه داد: کاراته در خانواده گنج زاده نهادیه شده است. در انتخاب رشته ورزشی فقط کاراته را به عنوان تنها گزینه پیش روی خود داشتیم. من از رده های سنی پایه عضو تیم ملی هستم و سومین سالی است که افتخار حضور در تیم ملی بزرگسالان را دارم.



مهدی عاشوری: ایمان دارم که می توانم قهرمان شویم

چند سالی است که افتخار حضور در ترکیب کومیته تیمی را دارم. این تیم نسبت به دوره های قبل خیلی آماده تر و با انگیزه تر است و به این تیم ایمان دارم که می تواند نتیجه درخشانی کسب کند.

وی ادامه داد: اینکه زمانی با سرمربی فعلی تیم ملی در کنار هم برای موفقیت کاراته ایران تلاش می کردیم، جای افتخار دارد. این موضوع خیلی به لحاظ ارتباطی عضوی از تیم ملی بود.

محمود نعمتی: برادرم حامی اصلی من است

دومین دوره است که افتخار حضور در وزن ۸۴+ کیلوگرم تیم ملی در رقابت های قهرمانی آسیا را دارم. در این دوره با تجربه بیشتر، آمادگی بالا و شناخت بهتر نسبت به رقبای خود برای کسب مدال تلاش خواهم کرد. نماینده عربستان که سال گذشته طلا گرفت و قهرمان امیدهای جهان است به همراه نمایندگان ژاپن، قزاقستان، تایلند و رقبای اصلی من در مسابقات قهرمانی آسیا هستند.

وی در مورد حضور برادرش در تیم ملی گفت: او زودتر عضو تیم ملی شد و خیلی به من کمک می کند تا مسیر خود را بهتر طی کنم. همیشه حامی من بوده و به نوعی مکمل هم بودیم. در منزل با هم تمرین داریم و این موضوع هم خیلی به ما کمک می کند.



آسیابری: پرچم بزرگان آسیا را پائین می آورم

با پشت سر گذاشتن اردوهای آماده سازی با کیفیت، در آستانه آغاز مسابقات قهرمانی آسیا همه اعضای تیم از جمله خودم در شرایط ایده الی برای حضور در مسابقات هستیم. در این دوره پس از موفقیت در مسابقات انتخابی در وزن ۸۴- کیلوگرم مبارزه می کنم.

وی ادامه داد: حضور در این وزن باعث شده تا وزن کم نکنم و با شرایط بهتری به لحاظ روانی در مسابقات مبارزه می کنم. کم کردن وزن بخصوص ساعات پایانی پیش از وزنکشی، نوعی مبارزه قبل از مبارزه اصلی است و لحظات سختی است. ولی الان که وزن کم نمی کنم، شرایط بهتر است و تمرکزم روی مبارزات و رقبا است.

چند سال در مسابقات حضور دارم و همه رقبا را می شناسم. چند کاراته کای شاخص در وزن ۸۴- کیلوگرم حضور دارند که اغلب آنها مدال های جهانی در کارنامه دارند. در چنین شرایطی است که کسب مدال ارزش دو چندانی پیدا می کنند. من می روم که پرچم بزرگان آسیا را پایین بیاورم. در هر وزنی مبارزه کرده ام، دوست داشتم با بهترین ها مبارزه کرده و پیروز شوم.



مرتضی نعمتی: مصمم به کسب مدال طلا هستم

کاراته کای قمی تیم ملی با بیان اینکه مصمم است مدال نقره خود را طلا تبدیل کند گفت: شرایط آمادگی خوبی دارم، رقابت های سختی پیش رو داریم، ولی به همراه سایر اعضای تیم مصمم به کسب بهترین نتیجه در این دوره از مسابقات هستیم.



من به همراه محمود برادرم در اردو هستیم. این درست که کوچکتر است، ولی همیشه کمک حال من بوده و به دلیل آشنایی با روحیات هم در عرصه زندگی و ورزش خیلی موثر بوده است و در تیم ملی هم نتایج خوبی در کنار هم کسب کرده ایم. البته زمانی که در تعطیلی اردوها، در منزل شیطنت زیاد داریم که چاشنی اصلی آن کاراته و مسائل فنی است.



هادی کیانی: در اولین حضور به دنبال طلا هستم

در رده های سنی پایه چند سال عضو تیم ملی بودم، ولی در این دوره با موفقیت در مسابقات انتخابی جواز حضور در وزن ۶۷- کیلوگرم برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کردم. تمام تلاشم را می کنم در اولین حضور خود بهترین مبارزات به نمایش گذاشته و نتیجه ای خوبی کسب کنیم. کاراته کاهای اردن، ازبکستان، ژاپن و عربستان حریفان اصلی من هستند که با شناخت خوبی که در این مدت از آنها پیدا کرده ام و کمک کادر فنی بتوانم عملکرد قابل قبولی برابر آنها داشته باشم.



سید امیر حسینی: با مدال برمی گردم

کاراته کای جوانی که با درخشش در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی نظر کادر فنی را برای حضور در وزن ۶۰- کیلوگرم کسب کرد. وی به خبرنگار مهر گفت: به لطف کادر فنی و آنالیز دقیق کاراته های شاخص آسیا در این مدت شناخت خوبی از رقبای خود پیدا کرده ام. با آمادگی خوبی که در تمرینات به آن رسیده ام، مترصد شروع رقابت ها هستم تا با ارائه بهترین مبارزات با مدال به کشور بازگردم.



بهنام دهقان زاده: دومین طلای آسیا را می خواهم

در چهارمین حضور خود در مسابقات قهرمانی آسیا به دنبال کسب دومین مدال طلا هستم. کاراته کاهای اردن، قزاقستان، چین و تایلند، رقبای اصلی من هستند و تمام تلاشم را می کنم تا برتری مقابل همه آنها بهترین نتیجه که هم تکرار مدال طلاست، دست پیدا کنم.