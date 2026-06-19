  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

کاراته قهرمانی آسیا - اندونزی

فینالیست شدن دومین ملی‌پوش ایران/دو طلا در انتظار برادران نعمتی

فینالیست شدن دومین ملی‌پوش ایران/دو طلا در انتظار برادران نعمتی

با صعود محمود نعمتی به دیدار پایانی تیم مردان ایران شانس کسب دو مدال طلا توسط برادران نعمتی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مبارزات روز دوم از مسابقات کاراته قهرمانی آسیا که در جزیره بالی اندونزی جریان دارد، نماینده سنگین وزن کشورمان راهی دیدار نهایی شد و آسیابری هم برنز گرفت.

محمود نعمتی در ورن ۸۴+ کیلوگرم ۱۱ بر ۲ «ترکی ابراهیم» کویتی را از پیش رو برداشت و در ادامه هم برابر «بیان چن» از چین تایپه پس از تساوی در عدد ۴ با قانون امتیاز نخست ( سنشو) برنده شد.وی در نیمه نهایی هم «کنتارو یاماوچی» از ژاپن را ۱۲ بر ۲ شکست داد و با اقتدار به فینال رسید تا روز یکشنبه برای کسب مدال طلا به دیدار رقیب خود برود.

در وزن ۸۴- کیلوگرم علی اصغر آسیابری کار خود را با برتری ۸ بر صفر مقابل «مونیاندی» از مالزی آغاز کرد و سپس «الزهرانی» نماینده عربستان را ۱۰ بر یک شکست داد. وی در نیمه نهایی ۱۳ بر ۹ برابر «محمد الجعغری» از اردن باخت و در مبارزه برای کسب مدال برنز مقابل «چنان بهات» از هند ۱۶ بر ۷ پیروز شد و روی سکوی سوم ایستاد.

مبینا حیدری در وزن ۶۸- کیلوگرم ابتدا ۸ بر صفر «زفانیاسیکو» از اندونزی را شکست داد و در ادامه با همین نتیجه «جود الدروس» از اردن را از پیش رو برداشت و در نیمه نهایی ۲ بر یک مغلوب «تسویاسا کاما» از ژاپن شد و دیدار رده بندی را هم یک بر صفر به «کیاولی» از چین واگذار کرد و حذف شد.

در وزن ۶۸+ کیلوگرم لیلا برجعلی دور نحست ۳ بر ۲ برابر «سونگلین» از تایلند صاحب برتری شد و سپس ۴ بر ۳ به «اگامبردیوا» از ازبکستان باخت و با نرسیدن حریف به فینال، نماینده کشورمان حذف شد.

تیم ملی کاراته ایران تا پایان روز دوم توسط علی زند، فاطمه صادقی، کاتای تیمی بانوان، مهرنگار احمدی و علی اصغر آسیابری ۵ مدال برنز کسب کرده است. ضمن اینکه در مبارزات فینال که روز یکشنبه برگزار می شود توسط محمود و مرتضی نعمتی شانس کسب دومدال طلا دارد.

کد مطلب 6864841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها