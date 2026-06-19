به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مبارزات روز دوم از مسابقات کاراته قهرمانی آسیا که در جزیره بالی اندونزی جریان دارد، نماینده سنگین وزن کشورمان راهی دیدار نهایی شد و آسیابری هم برنز گرفت.

محمود نعمتی در ورن ۸۴+ کیلوگرم ۱۱ بر ۲ «ترکی ابراهیم» کویتی را از پیش رو برداشت و در ادامه هم برابر «بیان چن» از چین تایپه پس از تساوی در عدد ۴ با قانون امتیاز نخست ( سنشو) برنده شد.وی در نیمه نهایی هم «کنتارو یاماوچی» از ژاپن را ۱۲ بر ۲ شکست داد و با اقتدار به فینال رسید تا روز یکشنبه برای کسب مدال طلا به دیدار رقیب خود برود.

در وزن ۸۴- کیلوگرم علی اصغر آسیابری کار خود را با برتری ۸ بر صفر مقابل «مونیاندی» از مالزی آغاز کرد و سپس «الزهرانی» نماینده عربستان را ۱۰ بر یک شکست داد. وی در نیمه نهایی ۱۳ بر ۹ برابر «محمد الجعغری» از اردن باخت و در مبارزه برای کسب مدال برنز مقابل «چنان بهات» از هند ۱۶ بر ۷ پیروز شد و روی سکوی سوم ایستاد.

مبینا حیدری در وزن ۶۸- کیلوگرم ابتدا ۸ بر صفر «زفانیاسیکو» از اندونزی را شکست داد و در ادامه با همین نتیجه «جود الدروس» از اردن را از پیش رو برداشت و در نیمه نهایی ۲ بر یک مغلوب «تسویاسا کاما» از ژاپن شد و دیدار رده بندی را هم یک بر صفر به «کیاولی» از چین واگذار کرد و حذف شد.

در وزن ۶۸+ کیلوگرم لیلا برجعلی دور نحست ۳ بر ۲ برابر «سونگلین» از تایلند صاحب برتری شد و سپس ۴ بر ۳ به «اگامبردیوا» از ازبکستان باخت و با نرسیدن حریف به فینال، نماینده کشورمان حذف شد.

تیم ملی کاراته ایران تا پایان روز دوم توسط علی زند، فاطمه صادقی، کاتای تیمی بانوان، مهرنگار احمدی و علی اصغر آسیابری ۵ مدال برنز کسب کرده است. ضمن اینکه در مبارزات فینال که روز یکشنبه برگزار می شود توسط محمود و مرتضی نعمتی شانس کسب دومدال طلا دارد.