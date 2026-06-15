به گزارش خبرنگار مهر، یحیی میرزاده صبح دوشنبه با اشاره به لزوم پیشگیری از بروز مشکلات بهداشتی و همه‌گیری بیماری‌های منتقله از آب و غذا در مراسم سوگواری محرم و صفر، بر رعایت مجموعه‌ای از نکات بهداشتی در فرآیند اطعام‌دهی و توزیع نذورات تأکید کرد و با بیان اینکه تمام مراحل پخت‌وپز باید در محیطی با شرایط بهداشتی مناسب انجام شود، اظهار کرد: کلیه افراد درگیر در توزیع آب و غذا ملزم به داشتن کارت بهداشت و رعایت بهداشت فردی از جمله استفاده از کلاه، لباس کار و دستکش هستند.

وی افزود: مواد خام مصرفی باید سالم و بهداشتی بوده و ترجیحاً از محصولات بسته‌بندی مورد تأیید وزارت بهداشت تهیه شود.

رئیس مرکز بهداشت هرمزگان با تأکید بر ممنوعیت انجام ذبح و قربانی در جلوی هیئت‌ها و حسینیه‌ها، خاطرنشان کرد: در تهیه غذا باید از نمک بسته‌بندی یددار تصفیه‌شده دارای مجوز از سازمان غذا و دارو و روغن‌های با ترانس پایین و مجاز استفاده شود.

وی همچنین بر استفاده از ظروف مناسب آشپزی و پرهیز از نگهداری مواد غذایی پخته بیش از دو ساعت در دمای محیط تأکید کرد و گفت: در صورت نیاز به نگهداری طولانی‌تر، دما باید زیر چهار درجه یا بالای ۶۳ درجه سانتی‌گراد حفظ شود.

میرزاده بسته‌بندی مواد غذایی بیش از دو ساعت قبل از مصرف را اقدامی خطرناک دانست و از هیئت‌ها و نذردهندگان خواست از نگهداری مواد خام و پخته در مجاورت یکدیگر خودداری کنند.

وی بر استفاده از آب آشامیدنی سالم و ظروف یکبار مصرف مجاز با اولویت پایه گیاهی تأکید کرده و استفاده از ظروف یکبار مصرف فاقد مجوز و نیز ظروف پلی‌استایرنی (شفاف و نازک) را برای نوشیدنی‌های گرم و غذای پخته ممنوع اعلام کرد.

وی در ادامه به ممنوعیت توزیع آب، شربت و شیر بدون بسته‌بندی در میان دسته‌های عزاداری اشاره کرد و گفت: سرویس‌های بهداشتی باید به طور مستمر نظافت، شستشو و گندزدایی شده و به سیستم توزیع مایع دستشویی مجهز باشند. همچنین جمع‌آوری، انتقال و دفع بهداشتی پسماندها به ویژه در کنار ایستگاه‌های صلواتی با استفاده از سطل یا کیسه زباله ضروری است.

میرزاده در پایان با تأکید بر ممنوعیت استعمال دخانیات در فضاهای سرپوشیده و نصب تابلوهای هشدار، از شهروندان خواست هرگونه شکایت بهداشتی را با شماره ۱۹۰ تماس گرفته و موضوع را پیگیری کنند.