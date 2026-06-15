حمایت خانواده جودو از تیم ملی فوتبال؛ حالا پرچم ایران در دست شماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، در بیانیه حمایتی آرش میراسماعیلی رئیس و خانواده بزرگ جودو ایران آمده است:

«شمارش معکوس برای برگزاری نخستین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی آغاز شده و پس از یک سال سخت و پرتنش برای کشور، حالا چشم مردم ایران به ساق پای ملی پوشان فوتبال دوخته شده است.

قهرمانان و ملی پوشان رشته های مختلف ورزشی همواره از جان مایه گذاشته اند تا بتوانند پرچم مقدس ایران عزیز را در رویدادها و عرصه های بین المللی به اهتزاز درآورند و مایه آبرو و سربلندی کشورمان شوند. حالا این پرچم به دست ملی پوشان فوتبال افتاده است و همه ما انرژی مثبت و دعای خیرمان را بدرقه راهشان خواهیم کرد به این امید که بتوانند در جام جهانی پرچم ایران را برافراشته نگه دارند و برای نخستین بار از گروه خود صعود کنند.

ایران و ایرانی ثابت کرده است با وجود همه سختی ها و کارشکنی هایی که از سوی دشمنان علیه اش صورت می گیرد با اقتدارتر و باصلابت تر از قبل در عرصه بین المللی خواهد درخشید. این بار نوبت به تیم ملی فوتبال ایران است که در خاک آمریکا بدرخشد و پرچم مقدس ایران را مقابل دیدگان میلیاردها بیننده به اهتزاز درآورد.»