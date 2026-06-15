تصمیم و اصرار خطرناک مهدی طارمی در شب قبل از دیدار برابر نیوزیلند

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت تا نخستین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل نیوزیلند، آخرین وضعیت بازیکنان مصدوم این تیم تا حد زیادی مشخص شده و کادر فنی تصویری روشن‌تر از نفرات در دسترس خود پیدا کرده است.

در این میان، مهدی طارمی بیش از هر بازیکن دیگری برای رسیدن به مسابقه تلاش کرده است. مهاجم تیم ملی که از ناحیه همسترینگ با مشکل مواجه شده، در روزهای اخیر به طور فشرده زیر نظر کادر پزشکی قرار داشته و حتی از مسئولان پزشکی تیم خواسته است تمام اقدامات ممکن برای آماده‌سازی او جهت حضور در این مسابقه انجام شود.

نکته قابل توجه حضور فیزیوتراپ اختصاصی مورد اعتماد طارمی در اردوی تیم ملی است. این فیزیوتراپ به صورت ویژه از پرتغال راهی مکزیک شده تا در کنار کادر پزشکی تیم ملی روند درمان و آماده‌سازی مهاجم ایران را دنبال کند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر، نشان می‌دهد حضور این متخصص و برنامه درمانی فشرده اجرا شده روی طارمی، شرایط جسمانی او را نسبت به روزهای گذشته به شکل محسوسی بهبود بخشیده است. به همین دلیل اکنون احتمال حضور این بازیکن در ترکیب ابتدایی تیم ملی نسبت به گذشته افزایش یافته است.

با این حال درد ناشی از آسیب‌دیدگی همسترینگ همچنان به طور کامل برطرف نشده و حتی در صورت حضور طارمی در ترکیب اصلی، بعید به نظر می‌رسد او بتواند بدون محدودیت و برای تمام دقایق مسابقه در زمین حضور داشته باشد.

در بین دیگر بازیکنان مصدوم، وضعیت سامان قدوس نیز نسبت به روزهای ابتدایی اردو بهتر شده است. هافبک تیم ملی روند درمانی مناسبی را پشت سر گذاشته و از نظر آمادگی شرایط مطلوب‌تری پیدا کرده است. با وجود این، شانس حضور او در ترکیب اصلی همچنان پایین ارزیابی می‌شود، هرچند احتمال بازی کردنش از مهدی ترابی بیشتر است.

در سوی دیگر، مهدی ترابی هنوز به شرایط ایده‌آل برای حضور در مسابقه نرسیده و به نظر می‌رسد کادر فنی درباره استفاده از او با احتیاط بیشتری تصمیم‌گیری کند.

تنها غایب قطعی ایران در این مسابقه روزبه چشمی خواهد بود. هافبک باتجربه تیم ملی به دلیل مصدومیت قادر به همراهی شاگردان امیر قلعه‌نویی در دیدار مقابل نیوزیلند نیست و نام او از فهرست گزینه‌های کادر فنی برای این بازی خارج شده است.

تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۰۴:۳۰ بامداد سه‌شنبه در ورزشگاه سوفی شهر لس‌آنجلس نخستین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ را مقابل نیوزیلند برگزار خواهد کرد؛ مسابقه‌ای که وضعیت نهایی طارمی یکی از مهم‌ترین ابهامات آن تا لحظه آغاز بازی خواهد بود.