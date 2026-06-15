به گزارش خبرنگار مهر، جام جهانی ۲۰۲۶ برای تیم ملی فوتبال ایران از لس‌آنجلس آغاز می‌شود. محلی که ملی‌پوشان فوتبال ایران از ساعت ۰۴:۳۰ بامداد سه‌شنبه ۲۶ خرداد در ورزشگاه سوفا مقابل نیوزیلند صف‌آرایی خواهند کرد. دیداری که نتیجه آن می‌تواند تاثیر مستقیمی بر سرنوشت تیم ملی در گروه G داشته باشد.

در تورنمنتی مانند جام جهانی، نخستین مسابقه فراتر از یک بازی عادی است. برد در گام اول می‌تواند آرامش، اعتماد به نفس و موقعیت مناسب‌تری برای ادامه رقابت‌ها ایجاد کند و در مقابل از دست دادن امتیاز ممکن است شرایط را پیچیده‌تر از آنچه تصور می‌شود کند.

یک حریف آشنا اما متفاوت

تیم های ملی ایران و نیوزیلند در طول سال‌های گذشته چند بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند اما تقابل‌های دو تیم آن‌قدر محدود بوده که نتوان تصویر دقیقی از شرایط فعلی آنها براساس نتایج گذشته ترسیم کرد. ایران در دوره‌ای با هدایت برانکو ایوانکوویچ موفق شد با سه گل از سد نیوزیلند عبور کند و یک دیدار دیگر نیز با تساوی بدون گل به پایان رسید، اما فاصله زمانی زیاد این مسابقات باعث شده ارزش فنی چندانی برای ارزیابی شرایط کنونی دو تیم نداشته باشند. نیوزیلند از منطقه‌ای می‌آید که سطح فوتبال آن فاصله‌ای قابل توجه با سایر قاره‌ها دارد؛ از اروپا گرفته، تا آمریکای جنوبی و حتی آفریقا و آسیا.

اردوهای متفاوت، ابهام‌های مشابه

تیم ملی ایران پیش از ورود به جام جهانی چند مسابقه تدارکاتی برگزار کرد. دیدار برابر گامبیا و همچنین بازی غیررسمی مقابل مالی بیشتر با هدف آزمایش بازیکنان و بررسی گزینه‌های مختلف کادر فنی انجام شد. به همین دلیل هنوز هم درباره برخی پست‌ها و آرایش نهایی تیم ملی ابهام‌هایی وجود دارد. در آن سوی میدان، نیوزیلند نیز با نتایجی متفاوت وارد جام جهانی شده است. آنها برابر برخی رقبا نمایش‌های امیدوارکننده‌ای ارائه دادند اما در مواجهه با تیم‌هایی که پرس شدید و مالکیت بیشتری داشتند، ضعف‌هایی در انتقال توپ و خروج از فشار نشان دادند.

نیوزیلند فراتر از یک تیم کم‌نام

شاید در نگاه نخست، نیوزیلند ساده‌ترین حریف ایران در این گروه به نظر برسد اما ساختار فنی این تیم می‌تواند دردسرهای زیادی ایجاد کند. نیوزیلندی‌ها فوتبال را بر پایه قدرت بدنی، انسجام دفاعی و استفاده از ضربات ایستگاهی بنا کرده‌اند. آنها تمایل دارند بازی را از جریان تکنیکی خارج کرده و به نبردهای فیزیکی و هوایی بکشانند.

همین ویژگی باعث شده بسیاری از کارشناسان این تیم را یکی از سرسخت‌ترین حریفان مرحله گروهی برای ایران بدانند. تیمی که شاید ستاره‌های زیادی نداشته باشد اما به خوبی می‌داند چگونه بازی را برای رقیب دشوار کند.

در خط حمله نیز همه نگاه‌ها به کریس وود دوخته شده است. مهاجم باتجربه ناتینگهام فارست که توانایی بالایی در استفاده از کمترین فرصت‌ها دارد و می‌تواند هر اشتباه دفاعی را به گل تبدیل کند. لیبراتو کاکاسه تجربه سری‌آ و چمپیونشیپ (دسته دوم فوتبال انگلیس) را دارد. همچنین مارکو استامنیچ در مسیر حرفه‌ای خود به لیگ‌های دانمارک، صربستان، یونان و انگلیس رسیده و جو بل نیز در فوتبال نروژ بازیکنی جا افتاده شده است.

چند علامت سؤال مقابل اسم ایران

یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش از مسابقه، ترکیب اصلی تیم ملی است. علیرضا بیرانوند درون دروازه قرار خواهد گرفت اما در سایر خطوط هنوز برخی تردیدها وجود دارد.

در بخش دفاعی، انتخاب نفرات کناری و نحوه خروج توپ از عقب زمین اهمیت زیادی خواهد داشت. در میانه میدان نیز مقابله با بازی مستقیم نیوزیلند و جمع‌آوری توپ‌های دوم از مهم‌ترین وظایف هافبک‌های ایران خواهد بود. در خط حمله نیز نگاه‌ها به مهدی طارمی دوخته شده است. مهاجم باتجربه تیم ملی که هماهنگی او با سایر مهره‌های تهاجمی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در باز کردن ساختار دفاعی حریف داشته باشد.

البته ایران این مسابقه را بدون روزبه چشمی برگزار می‌کند. این بازیکن به دلیل مصدومیت در اختیار کادر فنی نیست. همچنین مهدی طارمی و مهدی ترابی نیز در روزهای اخیر با مشکلات جزئی جسمانی مواجه بوده‌اند.

نتایج و نمایش‌های مسابقات تدارکاتی معمولاً در جام جهانی معنای چندانی ندارند. فضای این رقابت‌ها متفاوت است و فشار روانی موجود باعث می‌شود حتی تیم‌هایی با فاصله فنی زیاد نیز به یکدیگر نزدیک شوند.

نیوزیلند تیمی است که به خوبی از این ویژگی استفاده می‌کند. آنها به دنبال فوتبال زیبا نیستند؛ بلکه تلاش می‌کنند ریتم مسابقه را بر هم بزنند، بازی را فیزیکی کنند و از کوچک‌ترین فرصت‌ها بهره ببرند.

صعود نزدیک تر از آن‌چیزی است که تصور می کنید

در گروهی که بلژیک و مصر نیز حضور دارند، کسب سه امتیاز در مسابقه افتتاحیه می‌تواند ارزش فوق‌العاده‌ای داشته باشد. پیروزی برابر نیوزیلند نه تنها ایران را در جدول جلو می‌اندازد بلکه فشار بازی‌های بعدی مقابل بلژیک و مصر را نیز کاهش خواهد داد.

از سوی دیگر، هرچه بازی طولانی‌تر و بدون گل دنبال شود، اعتماد به نفس حریف افزایش پیدا می‌کند و کار برای ایران دشوارتر خواهد شد. به همین دلیل مدیریت ذهنی مسابقه و شروع قدرتمند، شاید به اندازه مسائل فنی اهمیت داشته باشد.

جام جهانی برای ایران از لس‌آنجلس آغاز می‌شود؛ جایی که شاگردان قلعه‌نویی باید ثابت کنند برای عبور از مرحله گروهی آماده‌اند. نخستین ۹۰ دقیقه می‌تواند مسیر صعود را هموار کند یا چالش‌های بزرگی را پیش روی تیم ملی قرار دهد.

برنامه دیدارهای ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶

* ایران - نیوزیلند | ۲۶ خرداد | ساعت ۰۴:۳۰ ؛ لس‌آنجلس

* بلژیک - ایران | ۳۱ خرداد | ساعت ۲۲:۳۰ ؛ لس‌آنجلس

* مصر - ایران | ۶ تیر | ساعت ۰۶:۳۰ ؛ سیاتل