کشف ۱۵۰ میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان، از وجود یک انبار لوازم خانگی قاچاق در شهر یزد مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از بررسی موضوع و انجام اقدامات اطلاعاتی، انبار مذکور را شناسایی کردند و با هماهنگی مقام قضائی، از آن محل بازدید و بازرسی به عمل آوردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در جریان این بازرسی، هزار و ۳۰۸ دستگاه انواع لوازم خانگی خارجی قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش آن را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی تصریح کرد: مأموران انتظامی اموال کشف‌شده را تحویل سازمان اموال تملیکی دادند و متهم مربوطه را نیز جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی کردند.