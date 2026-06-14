۱۲ تن برنج تقلبی در بجنورد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ غلامی اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و نظارتی مأموران انتظامی، دو انبار نگهداری برنج تقلبی در شهرستان بجنورد شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت.

وی افزود: در بازرسی از این انبارها، حدود ۱۲ تن برنج تقلبی کشف شد که متخلفان با بسته‌بندی برنج‌های بی‌کیفیت در کیسه‌های برندهای باکیفیت، اقدام به عرضه و فروش آن به شهروندان می‌کردند.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با اخلالگران نظام اقتصادی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

همچنین کفاش، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی، اظهار کرد: برنج‌های کشف‌شده برای انجام آزمایش‌های لازم به جهاد کشاورزی تحویل داده شد تا در صورت تأیید سلامت و کیفیت، میان مردم توزیع شود.