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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۱

۱۲ تن برنج تقلبی در بجنورد کشف شد

۱۲ تن برنج تقلبی در بجنورد کشف شد

بجنورد- جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی از کشف دو انبار حاوی حدود ۱۲ تن برنج تقلبی در شهرستان بجنورد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ غلامی اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و نظارتی مأموران انتظامی، دو انبار نگهداری برنج تقلبی در شهرستان بجنورد شناسایی و مورد بازرسی قرار گرفت.

وی افزود: در بازرسی از این انبارها، حدود ۱۲ تن برنج تقلبی کشف شد که متخلفان با بسته‌بندی برنج‌های بی‌کیفیت در کیسه‌های برندهای باکیفیت، اقدام به عرضه و فروش آن به شهروندان می‌کردند.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با اخلالگران نظام اقتصادی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

همچنین کفاش، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی، اظهار کرد: برنج‌های کشف‌شده برای انجام آزمایش‌های لازم به جهاد کشاورزی تحویل داده شد تا در صورت تأیید سلامت و کیفیت، میان مردم توزیع شود.

کد مطلب 6859626

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