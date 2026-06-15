  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

احتمال آبگرفتگی معابر در نیمه شمالی آذربایجان شرقی

احتمال آبگرفتگی معابر در نیمه شمالی آذربایجان شرقی

تبریز- رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی از احتمال وقوع رگبار باران، آبگرفتگی معابر و جاری شدن رواناب در نیمه شمالی استان طی امروز و فردا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر، روز دوشنبه در گفت و گویی با بیان اینکه برای آگاهی مردم و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است، افزود: این شرایط جوی موجب افزایش افزایش ابر، غرش آذرخش و در مناطق مستعد بارش تگرگ می شود.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط فصلی و محلی احتمال تشدید ناپایداری ها، آبگرفتگی معابر عمومی، جاری شدن رواناب، وزش باد گاهی به نسبت شدید و خسارت به سازه های سبک، تابلوهای تبلیغاتی و سقف گلخانه ها وجود دارد.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: از روز چهارشنبه جوی به نسبت پایدار در استان حاکم می شود و احتمال افزایش آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

امیدفر، با بیان اینکه از نظر دمایی هوای استان از فردا به تدریج افزایش می یابد، ادامه داد: این روند طی هفته آینده محسوس بوده و دمای هوا پنج تا ۶ درجه گرمتر می شود.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته سراب و تیکمه داش با حداقل دمای ۹ درجه سانتی گراد خنک ترین و میانه با حداکثر دمای ۳۵ درجه گرمترین شهرهای استان بودند.

کد مطلب 6860717

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها