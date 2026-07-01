به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز چهارشنبه با بیان اینکه برای آگاهی مردم از این شرایط و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است افزود: این شرایط جوی موجب افزایش ابر، غرش آذرخش و در برخی مناطق مستعد بارش تگرگ می‌شود.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط فصلی و محلی احتمال تشدید ناپایداری‌ها به ویژه از شنبه تا دوشنبه، جاری شدن روان آب، سیلابی شدن رودخانه ها، وزش باد گاهی به نسبت شدید و خسارت به سازه‌های سبک، تابلوهای تبلیغاتی و سقف گلخانه‌ها وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی با بیان اینکه از نظر دمایی هوای استان تا اوایل هفته به تدریج افزایش می‌یابد گفت: در ۲۴ ساعت گذشته چاراویماق با حداقل دمای ۱۱ درجه سانتیگراد خنک‌ترین و میانه با حداکثر دمای ۳۵ درجه گرمترین شهرهای استان بودند.