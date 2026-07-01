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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

هشدار آبگرفتگی معابر در نواحی شمالی و شرقی آذربایجان‌شرقی

هشدار آبگرفتگی معابر در نواحی شمالی و شرقی آذربایجان‌شرقی

تبریز- رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی گفت: طی امروز تا اواسط هفته آینده، رگبار باران و آبگرفتگی معابر در نواحی شمالی و شرقی استان دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز چهارشنبه با بیان اینکه برای آگاهی مردم از این شرایط و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است افزود: این شرایط جوی موجب افزایش ابر، غرش آذرخش و در برخی مناطق مستعد بارش تگرگ می‌شود.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط فصلی و محلی احتمال تشدید ناپایداری‌ها به ویژه از شنبه تا دوشنبه، جاری شدن روان آب، سیلابی شدن رودخانه ها، وزش باد گاهی به نسبت شدید و خسارت به سازه‌های سبک، تابلوهای تبلیغاتی و سقف گلخانه‌ها وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌ شرقی با بیان اینکه از نظر دمایی هوای استان تا اوایل هفته به تدریج افزایش می‌یابد گفت: در ۲۴ ساعت گذشته چاراویماق با حداقل دمای ۱۱ درجه سانتیگراد خنک‌ترین و میانه با حداکثر دمای ۳۵ درجه گرمترین شهرهای استان بودند.

کد مطلب 6876639

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