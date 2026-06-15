محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز آسمان استان همدان صاف و آفتابی است اما پیشبینی میشود در ساعاتی از امروز شاهد افزایش سرعت وزش باد در سطح استان باشیم.
وی افزود: براساس بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی، از فردا سهشنبه تا نیمه اول هفته آینده، روند افزایش نسبی دماهای روزانه در استان آغاز خواهد شد؛ بهگونهای که پیشبینی میشود تا پایان هفته و اوایل هفته آینده، شاهد افزایش حدود ۵ درجهای دما در طول روز باشیم.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به تغییرات جوی در روزهای آتی تصریح کرد: برای بعدازظهر روز پنجشنبه، افزایش ابر در آسمان استان پیشبینی میشود که احتمال میرود در پارهای از مناطق، بهویژه در دامنه ارتفاعات، بارشهای پراکنده باران برای مدت کوتاهی به وقوع بپیوندد.
وی در ادامه به ارائه آمار دمایی ایستگاههای استان پرداخت و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته حداقل و حداکثر دمای ثبتشده در ایستگاه فرودگاه همدان بین ۱۰ تا ۳۰ درجه سلسیوس در نوسان بوده است.
باقری شکیب خاطرنشان کرد: در شبانهروز گذشته دمای ۳۲ درجه سلسیوس گرمترین دمای ثبتشده در ایستگاههای استان و دمای ۱۰ درجه سلسیوس در همدان، خنکترین دمای استان بوده است.
وی در پایان با اشاره به وضعیت وزش باد در استان گفت: در شبانهروز گذشته، ایستگاه «شیرینسو» با ثبت سرعت ۶۰ کیلومتر بر ساعت بیشترین میزان وزش باد را در سطح استان تجربه کرده است.
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