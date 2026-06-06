یونس اکبرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش بینی مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی، به دلیل عبور امواج تراز میانی جو و شرایط فصلی و محلی از روز شنبه تا چهارشنبه در ساعات بعدازظهر افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و افزایش سرعت باد لحظهای در سطح استان پیشبینی میشود.
و ی گفت: از شنبه تا چهارشنبه افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید لحظهای در برخی مناطق استان پیشبینی میشود.
وی افزود: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که بارشها در روز یکشنبه از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و این وضعیت بهویژه در نیمه شمالی استان و منطقه ارسباران محسوستر خواهد بود.
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه جوی گفت: در پی فعالیت این ناپایداریها احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، وقوع صاعقه، بارش تگرگ و شکستن درختان فرسوده وجود دارد.
اکبرزاده با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی تأکید کرد: کوهنوردان، کشاورزان و عشایر از صعود به ارتفاعات بهویژه در ساعات بعدازظهر خودداری کنند و از حضور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها نیز پرهیز شود.
وی همچنین از گلخانهداران و صاحبان سازههای موقت خواست نسبت به محکم کردن سازههای گلخانهای، تابلوهای تبلیغاتی و سایر تجهیزات سبک اقدام کنند تا از خسارات احتمالی ناشی از وزش باد شدید جلوگیری شود.
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