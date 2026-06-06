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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

هشدار ناپایداری‌های جوی در آذربایجان شرقی

هشدار ناپایداری‌های جوی در آذربایجان شرقی

رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی از وقوع ناپایداری‌های جوی در استان طی روزهای آینده خبر داد.

یونس اکبرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس پیش بینی مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی، به دلیل عبور امواج تراز میانی جو و شرایط فصلی و محلی از روز شنبه تا چهارشنبه در ساعات بعدازظهر افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و افزایش سرعت باد لحظه‌ای در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

و ی گفت: از شنبه تا چهارشنبه افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه‌ای در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که بارش‌ها در روز یکشنبه از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و این وضعیت به‌ویژه در نیمه شمالی استان و منطقه ارسباران محسوس‌تر خواهد بود.

رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه جوی گفت: در پی فعالیت این ناپایداری‌ها احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، وقوع صاعقه، بارش تگرگ و شکستن درختان فرسوده وجود دارد.

اکبرزاده با توصیه به شهروندان برای رعایت نکات ایمنی تأکید کرد: کوهنوردان، کشاورزان و عشایر از صعود به ارتفاعات به‌ویژه در ساعات بعدازظهر خودداری کنند و از حضور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها نیز پرهیز شود.

وی همچنین از گلخانه‌داران و صاحبان سازه‌های موقت خواست نسبت به محکم کردن سازه‌های گلخانه‌ای، تابلوهای تبلیغاتی و سایر تجهیزات سبک اقدام کنند تا از خسارات احتمالی ناشی از وزش باد شدید جلوگیری شود.

کد مطلب 6852002

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