پیش بینی خیزش گرد و خاک در آذربایجان‌ شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز شنبه بیان کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی تا پایان هفته جوی به نسبت پایدار در استان حاکم میشود و دمای هوای استان ۲ تا سه درجه نسبت به روز گذشته افزایش مییابد.
وی اظهار کرد: با توجه به شرایط فصلی و محلی احتمال افزایش ابر در ساعات بعد از ظهر در استان به ویژه منطقه ارسباران جود دارد و این وضعیت موجب رگبار باران و غرش آذرخش میشود.
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی استان گفت: در نیمه جنوبی استان استان به علت افزایش سرعت وزش باد در برخی ساعات، احتمال خیزش یا نفوذ گرد و خاک، پرتاب اجسام و خسارت به سازههای سبک وجود دارد، بنابراین انجام اقدامات پیشگیرانه برای محکم کردن سازههای سبک، تابلوهای تبلیغاتی و سقف گلخانهها وجود دارد.
امیدفر ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته ورزقان با حداقل دمای ۱۱ درجه خنکترین و جلفا و میانه با حداکثر دمای ۳۷ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهرهای استان بودند.
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