به گزارش خبرگزاری مهر، نوروز اصغرزاده روز سه شنبه با بیان اینکه برای آگاهی مردم با این شرایط جوی و انجام اقدامات پیشگیرانه، هشدار هواشناسی سطح نارنجی برای این نواحی و هشدار هواشناسی سطح زرد برای کلیه مناطق استان صادر شده است، افزود: گذر امواج تراز میانی جو و شرایط فصلی و محلی طی امروز موجب بارش رگبار باران، غرش آذرخش و آبگرفتگی معابر در مناطق شمالی و شرقی استان می شود.

وی با اشاره به اینکه گذر متناوب این امواج طی امروز در شهرهای شمالی و شرقی استان از جمله اهر، کلیبر، سراب و بستان آباد از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد، اظهار کرد: گذر این امواج همچنین در نواحی مستعد موجب بارش تگرگ، جاری شدن روان آب، اختلال در حرکت ناوگان حمل و نقل و وزش باد گاهی تا شدید می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از مردم و علاقه مندان به طبیعت گردی خواست از اتراق و چادر زدن در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در زیر درختان بلند در هنگام غرش آذرخش خودداری کنند.

اصغرزاده، ادامه داد: گذر این امواج در نیمه جنوبی استان موجب وزش باد گاهی به نسبت شدید و احتمال خیزش یا نفوذ گرد و خاک در این مناطق، شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه سبک و موقت می شود.

وی با بیان اینکه دمای هوای استان طی این هفته روند افزایشی خواهد داشت، ادامه داد: از روز شنبه هفته آینده دمای هوای استان به صورت نسبی خنک تر می شود.