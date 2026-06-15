اطلاعات کاربران «پوکمون گو» سر از پهپادهای آمریکایی درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، به نوشته روزنامه هلندی Trouw، شرکت نرم افزاری «نیانتیک» (Niantic) که بازی پوکمون و همچنین نینتندو را ابداع کرده، پس از یک به روز رسانی در ۲۰۲۱ میلادی داده های مکانی کاربران را جمع آوری کرد. این داده ها برای ارائه یک مدل هوش مصنوعی که اجازه ناوبری در صورت نبود سیگنال جی پی اس را می دهد به کار رفت که اکنون شرکت اطلاعات دفاعی آمریکایی «وانتور» (Vantor) می تواند از آن استفاده کند.

«پوکمون گو» یک بازی موبایلی مبتنی بر موقعیت مکانی است که از جی پی اس موبایل برای ردیابی موقعیت کاربران و تشویق بازیکنان به شکار کردن و آموزش دادن کاراکترهای مجاز پوکمون در منطقه اطرافشان استفاده می کند. این اپ از نوعی واقعیت افزوده استفاده می کند که در آن جهان فیزیکی با لایه ای از محتوای تعامل کننده پوشیده می شود.

میلیون ها بازیکن این اپ پس از به روز رسانی ۲۰۲۱ میلادی این بازی، خیابان های اطراف شان، ساختمان ها، پارک ها، درختان و دیگر ویژگی های محیطی را اسکن و حدود ۳۰ میلیارد داده نقشه مجازی تولید کردند. برای ارسال اسکن‌ها، کاربران ملزم به اعلام رضایت خود بودند و مجوزهای لازم نیز از آن‌ها درخواست می‌شد.

«نیانتیک اسپیشال» (Niantic Spatial) یکی از زیرمجموعه های شرکت آمریکایی اسکن های به دست آمده از این روش را به یک نقشه وسیع سه بعدی تبدیل کرد تا درصورت نبود سیگنال های ماهواره ای ماشین ها بتوانند خود مکان یابی و ناوبری کنند.

این شرکت در دسامبر ۲۰۲۵ میلادی از شراکت با «وانتور» که متخصص تولید نرم افزار های ردیابی فضایی برای پهپادها از جمله هواپیماهای بی سرنشین نظامی است، خبر داد.

شرکت های مذکور به نشریه گاردین استرالیا اعلام کردند اسکن های زمینی از بازی رایانشی به طور مستقیم به «وانتور» داده نشده و در عوض برای آموزش مدل های بنیادین «نیانتیک» به کار رفته است.

سخنگوی «نیانتیک اسپیشال» به این رسانه گفت: اسکن های واقعیت افزوده جمع آوری شده از طریق «پوکمون گو» به طور داوطلبانه توسط بازیکنانی انجام شده که رضایت خود درباره این ویژگی را اعلام کرده بودند.

«وانتور» در فوریه سال جاری میلادی قراردادی به ارزش ۲۱۷ میلیون دلار با ارتش آمریکا برای آموزش نرم افزار امضا کرد.