۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

محموله جدید اینترنت ماهواره ای به فضا رفت

شرکت اسپیس ایکس ابرخوشه ماهواره ای خود در مدار زمین را گسترش داد و ۳۴ استارلینک دیگر را از مقر ناسا در ایالت کالیفرنیا آمریکا به فضا فرستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، در همین راستا یک موشک فالکون۹ در ساعت ۲:۴۶ دقیقه بامداد امروز به وقت گرینویچ از مقر فضایی وندربرگ به فضا پرتاب شد. حدود هشت دقیقه و ۴۰ ثانیه پس از پرتاب، در حالیکه ماهواره های استارلینک( گروه۴۲-۱۷) روی بوستر بالایی موشک سوار بودند، این ابزار به مدل اولیه رسید.

این واحدهای رله اینترنت پهنای باند در مسیری قرار گرفتند تا ۵۰ دقیقه بعد به مقصد خود برسند. بوستر دومی که در این ماموریت به کار رفت و ۱۱۰۳ نام داشت، با فرود روی پهپاد کشتی اسپیس ایکس در اقیانوس آرام نخستین ماموریت «استفاده دوباره» خود را تکمیل کرد.

با انجام این پرتاب تعداد ماهواره های فعال این خوشه در مدار زمین به کمتر از ۱۰۵۰۰ عدد رسید. این پنچاه و هشتمین ماموریت اسپیس ایکس در سال جاری به حساب می آید.

شیوا سعیدی

