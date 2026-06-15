به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هزینه بالای خدمات دندانپزشکی به‌ویژه کاشت ایمپلنت باعث شده بسیاری از افراد برای کاهش هزینه‌ها به بیمه‌های تکمیلی روی بیاورند. بیمه‌های تکمیلی با پوشش بخشی از هزینه‌های درمانی می‌توانند فشار مالی بیماران را تا حد زیادی کاهش دهند.

با این حال میزان پوشش ایمپلنت در بیمه‌های مختلف یکسان نیست و هر شرکت بر اساس نوع قرارداد، سقف تعهدات و شرایط بیمه‌نامه، بخشی از هزینه درمان را پرداخت می‌کند. به همین دلیل آگاهی از شرایط و سقف تعهدات هر بیمه اهمیت زیادی دارد.

هزینه ایمپلنت با بیمه‌های تکمیلی

در بسیاری از طرح‌های بیمه تکمیلی، بخشی از هزینه‌های جراحی ایمپلنت و خدمات مرتبط با آن تا سقف مشخصی در سال پوشش داده می‌شود. این سقف به نوع قرارداد بیمه، میزان حق بیمه پرداختی، فرانشیز و شرایط بیمه‌نامه بستگی دارد.

براساس داده های مرکز ایمپلنت روشا به طور کلی بیمه‌های تکمیلی می‌توانند بین ۲۰ تا ۶۰ درصد هزینه ایمپلنت را جبران کنند. البته در بیشتر موارد این پوشش شامل سقف مشخصی برای خدمات دندانپزشکی است و تنها بخشی از هزینه کل ایمپلنت را کاهش می‌دهد.

هزینه ایمپلنت با بیمه سامان

بیمه سامان یکی از بیمه‌های شناخته‌شده در حوزه درمان تکمیلی است که در برخی طرح‌ها بخشی از هزینه ایمپلنت را پوشش می‌دهد.

در بسیاری از قراردادهای این بیمه، بین ۳۰ تا ۷۰ درصد هزینه درمان قابل جبران است و بسته به نوع طرح، برای هر فک می‌تواند حدود ۵ تا ۱۵ میلیون تومان از هزینه ایمپلنت را پوشش دهد.

شرایط استفاده از بیمه سامان

برای دریافت هزینه ایمپلنت از بیمه سامان، بیمه‌شده باید به سقف تعهدات بیمه‌نامه خود توجه داشته باشد. همچنین معمولاً دوره انتظار برای استفاده از خدمات دندانپزشکی در نظر گرفته می‌شود.

هزینه ایمپلنت با بیمه تعاون

بیمه تعاون یکی دیگر از شرکت‌هایی است که در طرح‌های درمان تکمیلی خود بخشی از هزینه‌های دندانپزشکی از جمله ایمپلنت را پوشش می‌دهد.

در بسیاری از قراردادهای گروهی این بیمه، هزینه ایمپلنت برای هر فک می‌تواند بین ۴ تا ۱۲ میلیون تومان جبران شود.

شرایط بیمه تعاون

برای استفاده از پوشش ایمپلنت در بیمه تعاون، بیمه‌شده باید شرایط قرارداد خود را بررسی کند. در بسیاری از موارد ارائه مدارک پزشکی، فاکتور معتبر کلینیک و عکس‌های رادیوگرافی برای دریافت خسارت ضروری است.

همچنین در برخی قراردادها ممکن است تایید پزشک معتمد بیمه نیز مورد نیاز باشد.

هزینه ایمپلنت با بیمه SOS

بیمه SOS یا کمک‌رسان ایران یکی از شرکت‌هایی است که خدمات درمانی ویژه و شبکه گسترده‌ای از مراکز طرف قرارداد ارائه می‌دهد.

در برخی طرح‌های این بیمه، امکان جبران هزینه ایمپلنت تا حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان وجود دارد که بسته به نوع قرارداد و سقف تعهدات تعیین می‌شود.

شرایط استفاده از بیمه SOS

برای استفاده از خدمات این بیمه، بیمه‌شده باید کارت عضویت معتبر داشته باشد و به مراکز طرف قرارداد مراجعه کند.

یکی از مزایای این شرکت سرعت بالا در رسیدگی به پرونده‌ها و دسترسی به شبکه گسترده مراکز درمانی در سراسر کشور است.

هزینه ایمپلنت با بیمه دانا

بیمه دانا یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های بیمه در ایران است که در بسیاری از طرح‌های درمان تکمیلی خود پوشش خدمات دندانپزشکی را ارائه می‌دهد.

در برخی قراردادهای این بیمه، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه ایمپلنت تا سقف حدود ۱۸ میلیون تومان برای هر فک قابل پرداخت است.

شرایط بیمه دانا

برای استفاده از پوشش ایمپلنت در بیمه دانا، بیمه‌شده باید به سقف تعهدات سالانه و میزان فرانشیز توجه کند.

همچنین ارائه مدارک درمانی مانند گواهی دندانپزشک، فاکتور رسمی و تصاویر رادیوگرافی برای دریافت خسارت الزامی است.

هزینه ایمپلنت با بیمه دی

بیمه دی نیز یکی از شرکت‌هایی است که در طرح‌های تکمیلی خود پوشش خدمات دندانپزشکی از جمله ایمپلنت را ارائه می‌دهد.

در بسیاری از قراردادهای این بیمه، امکان جبران هزینه ایمپلنت در بازه ۵ تا ۱۵ میلیون تومان وجود دارد.

شرایط استفاده از بیمه دی

برای دریافت این خدمات، بیمه‌شده باید قبل از شروع درمان از وجود پوشش ایمپلنت در بیمه‌نامه خود اطمینان حاصل کند.

در برخی موارد دریافت تاییدیه اولیه از بیمه و رعایت دوره انتظار نیز الزامی است.

هزینه ایمپلنت با بیمه البرز

بیمه البرز یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های بیمه در ایران است که خدمات درمان تکمیلی متنوعی ارائه می‌دهد.

در برخی طرح‌های سازمانی این بیمه، هزینه ایمپلنت می‌تواند بین ۴ تا ۱۴ میلیون تومان برای هر واحد جراحی جبران شود.

شرایط بیمه البرز

برای دریافت هزینه ایمپلنت از بیمه البرز، ارائه مدارکی مانند فاکتور درمان، گزارش پزشک و تصاویر رادیوگرافی قبل و بعد از درمان ضروری است.

همچنین میزان پرداخت به سقف تعهدات بیمه‌نامه بستگی دارد.

هزینه ایمپلنت با بیمه کارآفرین

بیمه کارآفرین در حوزه بیمه‌های تکمیلی گروهی فعالیت گسترده‌ای دارد و در برخی قراردادها هزینه ایمپلنت را نیز پوشش می‌دهد.

در بسیاری از طرح‌ها، این بیمه می‌تواند بین ۳ تا ۱۲ میلیون تومان از هزینه ایمپلنت را جبران کند.

شرایط بیمه کارآفرین

استفاده از پوشش ایمپلنت در این بیمه به نوع قرارداد سازمانی بستگی دارد. در صورت مراجعه به مراکز غیر طرف قرارداد، بیمه‌شده باید فاکتورهای درمانی معتبر را برای بررسی به شرکت بیمه ارائه دهد.

هزینه ایمپلنت با بیمه کوثر

بیمه کوثر نیز یکی از ارائه‌دهندگان خدمات درمان تکمیلی است که در برخی طرح‌ها بخشی از هزینه ایمپلنت را پوشش می‌دهد.

در قراردادهای گروهی این بیمه، معمولاً بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان از هزینه جراحی و روکش ایمپلنت قابل پرداخت است.

شرایط بیمه کوثر

برای استفاده از این پوشش، بیمه‌شده باید از وجود خدمت ایمپلنت در بیمه‌نامه خود اطمینان حاصل کند و مدارک کامل درمانی را ارائه دهد. مراجعه به مراکز طرف قرارداد نیز می‌تواند روند دریافت خدمات را ساده‌تر کند.

هزینه ایمپلنت با بیمه آتیه‌سازان حافظ

بیمه آتیه‌سازان حافظ بیشتر خدمات درمان تکمیلی برای کارکنان دولت و بازنشستگان را ارائه می‌دهد.

در برخی قراردادهای این بیمه، امکان جبران هزینه ایمپلنت در بازه ۲ تا ۱۰ میلیون تومان وجود دارد.

شرایط بیمه آتیه‌سازان حافظ

برای دریافت این خدمات، بیمه‌شده باید پیش از درمان از سقف پوشش و میزان فرانشیز مطلع شود و مدارک درمانی لازم را به بیمه ارائه دهد.

هزینه ایمپلنت با بیمه ایران

بیمه ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه کشور، در بسیاری از قراردادهای تکمیلی گروهی پوشش خدمات دندانپزشکی را ارائه می‌دهد.

در برخی طرح‌ها این بیمه می‌تواند بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان از هزینه ایمپلنت برای هر فک را جبران کند.

شرایط بیمه ایران

برای استفاده از این پوشش، بیمه‌شده باید سقف تعهدات بیمه‌نامه، دوره انتظار و میزان فرانشیز را بررسی کند. ارائه فاکتور درمانی معتبر و گواهی دندانپزشک نیز برای دریافت خسارت الزامی است.

هزینه ایمپلنت با بیمه معلم

بیمه معلم نیز در طرح‌های درمان تکمیلی خود پوشش خدمات دندانپزشکی از جمله ایمپلنت را ارائه می‌دهد.

در برخی قراردادها این بیمه می‌تواند بین ۴ تا ۱۵ میلیون تومان از هزینه ایمپلنت را جبران کند.

شرایط بیمه معلم

برای دریافت این خدمات باید پوشش ایمپلنت در بیمه‌نامه ذکر شده باشد و مدارک درمانی کامل از جمله فاکتور و تصاویر رادیوگرافی ارائه شود.

سوالات متداول

آیا بیمه تکمیلی هزینه ایمپلنت را پرداخت می‌کند؟

بله، برخی بیمه‌های تکمیلی بخشی از هزینه ایمپلنت را تا سقف مشخصی پوشش می‌دهند.

سقف پوشش بیمه برای ایمپلنت چقدر است؟

این سقف به نوع قرارداد بیمه بستگی دارد و معمولاً بین چند میلیون تا حدود ۲۰ میلیون تومان متغیر است.

آیا بیمه‌های پایه هزینه ایمپلنت را پرداخت می‌کنند؟

خیر، بیمه‌های پایه معمولاً خدمات تخصصی مانند ایمپلنت را پوشش نمی‌دهند.

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