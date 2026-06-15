کشف ۲ میلیارد تومان کالای قاچاق در خیام شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی و کشف این انبار شدند.
وی افزود: بررسیهای پلیسی نشان داد مقادیر قابل توجهی کالای خارجی قاچاق پس از انتقال از شهرهای جنوبی کشور توسط خودروهای شوتی، به اطراف تهران منتقل و سپس با استفاده از خودروهای وانت به این انبار انتقال یافته و از آنجا توزیع میشد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران پس از بازرسی محل، مقادیر انبوهی کالای خارجی را کشف کردند که هیچگونه ثبت قانونی در سامانههای مربوطه نداشت. همچنین استعلامهای گمرکی نشان داد اسناد ارائهشده مربوط به سالهای گذشته بوده و با کالاهای مکشوفه مطابقت نداشته است.
به گفته سردار افشاری، در این عملیات تعداد یکهزار و ۱۴۶ قلم انواع لوازم آشپزخانه و لوازم خانگی شامل فرچه، سطل زباله، جا دستمالی، رختآویز و سایر اقلام ساخت کشور چین کشف شد.
وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهم این پرونده گفت: متهم به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.
سردار افشاری، ارزش ریالی کالاهای کشفشده را بیش از ۲ میلیارد تومان اعلام کرد و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه قاچاق یا احتکار کالا، مراتب را به پلیس امنیت اقتصادی گزارش کنند.
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