به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، «روز افشاگری» فیلمی درباره حمله بیگانگان به زمین که ساخته جدید استیون اسپیلبرگ است، با افتتاحیه ۹۳ میلیون دلاری در سراسر جهان، گیشه سینماها را از آن خود کرد.
در این فیلم کلمن دومینگو در نقش هوگو ویکفیلد، تامی مارتینز در نقش سانتیاگو، امیلی بلانت در نقش مارگارت فیرچایلد و جاش اوکانر در نقش دکتر دنیل کلنر بازی کردهاند.
این فیلم که محصولی از یونیورسال و امبلین است، با فروش ۴۴ میلیون دلار در ۳ روز افتتاحیه خود در آمریکا، پنجمین افتتاحیه برتر او در تاریخ سینماهای این کشور شد. این فیلم همچنین بالاترین افتتاحیه فیلمی از اسپیلبرگ و کمپانی امبلین (کمپانی فیلمسازی اسپیلبرگ) برای فیلمی است که دنباله فیلم دیگری نیست.
اکران این فیلم در سینماهای آمریکا موجب شد تا فروش فیلمهای پرفروش آخر هفته گذشته، یعنی «فیلم ترسناک» و «اربابان جهان»، هریک با کاهشی بیش از ۷۰ درصد مواجه شوند.
تعداد تماشاگران «روز افشاگری» در آمریکای شمالی ۲.۸ میلیون نفر بود که ۵۱ درصد از کل تماشاگرانش را پیش از ساعت ۵ بعد از ظهر یکشنبه به سینماها کشاند.
این در حالی است که میانگین قیمت بلیت برای فیلمهای دیگر ۱۴.۹۷ دلار و میانگین قیمت بلیت «روز افشاگری» ۱۸.۴۰ دلار بود.
فروش جهانی این فیلم در مجموع در ۳ روز افتتاحیهاش به ۹۲.۹ میلیون دلار رسید که به این معنی است که در ۷۳ منطقه خارج از آمریکا ۴۸.۹ میلیون دلار فروش داشت.
کمپین تبلیغاتی جدیدترین فیلم اسپیلبرگ در ماه دسامبر با بیلبوردهای مرموز در لسآنجلس، نیویورک و کانزاس سیتی آغاز شد. هفته بعد، با انتشار یک تیزر تبلیغاتی و 2 پوستر که عنوان فیلم را فاش کردند، اسرار پشت پرده فیلم آشکار شد. تیزر اول ۳۰۰ میلیون بازدید در سطح جهان گرفت و در X و یوتیوب ترند شد و پس از آن در سینماها در کنار فیلم جدید «آواتار» نمایش داده شد.
تیزر «روز افشاگری» در ماه فوریه در طول برنامه «سوپر بال» هم نمایش داده شد و بیش از ۱۲۵ میلیون بیننده کسب کرد و روز بعد اسپیلبرگ برای اولین بار درباره فیلم صحبت کرد و از اشتیاق مادامالعمر خود برای بررسی ناشناختهها یاد کرد تا این اشتیاق را در تماشاگران خود هم تقویت کند. در طول بازیهای المپیک زمستانی نیز تیزر این فیلم نمایش داده شد.
نمایش تیزر فیلم در طول پلیآف و فینال NBA و لیگ برتر فوتبال انگلیس هم پخش شد و در نهایت موجب شد تا این تیزرها قبل از اکران فیلم ۷۰۰ میلیون بازدید جهانی به دست آورند.
این فیلم در دنیای رسانههای اجتماعی یعنی در یوتیوب، اینستاگرام، X، فیسبوک و تیک تاک ۴۹۰.۹ میلیون بازدید گرفت که ۱۸ درصد بیشتر از فیلمهای علمی تخیلی به طور کلی و همچنین بالاتر از «بازیکن آماده شماره یک» اسپیلبرگ در سال ۲۰۱۸ بود که ۱۹۵.۴ میلیون بازدید گرفت.
در عین حال باید توجه کرد که بازیگران این فیلم از نظر اجتماعی فعال هستند و کولمن دومینگو با ۱.۴ میلیون دنبال کننده و ایو هیوسون، دختر بونو با ۵۰۰ هزار دنبال کننده در شبکههای اجتماعی فعالیت میکنند.
«روز افشاگری» با نمایش در ۳۸۲۴ سینما در آمریکا، جمعه ۱۹.۲ میلیون دلار، شنبه ۱۳.۸ میلیون دلار و یکشنبه ۱۰.۹۵ میلیون دلار فروخت تا فروش سه روزه آن به ۴۴ میلیون دلار برسد.
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