تصویب قانون پیمان سپاری ارزی ضربه هولناکی به صنایع دستی زد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی فیض‌الهی ظهر دوشنبه در آیین پاسداشت هفته صنایع دستی که با حضور سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعی از مسئولان در اصفهان برگزار شد، با اشاره به جایگاه صنایع دستی در هویت فرهنگی ایران اظهار کرد: صنایع دستی یکی از مهم‌ترین جلوه‌های هویت فرهنگی و هنری کشور است، اما در سال‌های گذشته آن‌گونه که باید مورد توجه و حمایت قرار نگرفته است.

وی با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب در یکی از نمایشگاه‌های صنایع دستی در سال‌های گذشته اظهار کرد: ایشان در آن نمایشگاه از زیبایی و ظرافت صنایع دستی ایران شگفت‌زده شده بودند و تأکید داشتند که صنایع دستی باید جدی گرفته شود، برای آن سیاست‌گذاری شود و سرمایه‌گذاری در این حوزه صورت گیرد.

این هنرمند پیشکسوت صنایع دستی افزود: اگر همان زمان در حوزه صنایع دستی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جدی صورت می‌گرفت، امروز با شرایط فعلی مواجه نبودیم و می‌توانستیم جایگاه واقعی هنرهای سنتی ایران را در جهان تثبیت کنیم.

فیض‌الهی با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به‌فرد ایران در حوزه میراث فرهنگی و صنایع دستی تصریح کرد: بسیاری از کشورها منابعی مانند نفت دارند که رقابت در آن وجود دارد، اما آثاری همچون تخت جمشید، میدان امام و دیگر میراث تاریخی ایران رقیبی در جهان ندارند و این ظرفیت می‌تواند پشتوانه‌ای مهم برای معرفی هنر و صنایع دستی کشور باشد.

وی با بیان اینکه هنرمندان نقش اساسی در حفظ و تداوم صنایع دستی داشته‌اند، افزود: استادان و هنرمندان بسیاری در سراسر کشور عمر خود را صرف حفظ و اعتلای این هنر کرده‌اند و اگر تلاش این افراد نبود، بخش بزرگی از هنرهای سنتی ایران از میان می‌رفت.

این هنرمند پیشکسوت صنایع دستی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات فعالان این حوزه گفت: سال گذشته در نمایشگاهی در قطر حضور داشتیم که با استقبال قابل توجهی روبه‌رو شد و بسیاری از آثار هنرمندان ایرانی به فروش رسید، اما هنگام بازگشت با مشکلاتی در گمرک مواجه شدیم و بخشی از آثار باقی‌مانده ضبط شد که در نهایت با پیگیری‌ها آزاد شد.

فیض‌الهی ادامه داد: این پرسش مطرح است که چرا صادرات صنایع دستی در کشور با چنین دشواری‌هایی همراه است و چرا هنرمندانی که در نمایشگاه‌های خارجی شرکت می‌کنند، برای بازگرداندن یا ارسال آثار خود با محدودیت مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به آثار منفی برخی سیاست‌ها بر صنایع دستی اظهار کرد: اجرای پیمان ارزی ضربه سنگینی به صنایع دستی وارد کرد و موجب شد بسیاری از کشورها از جمله هند و چین هنرمندان ایرانی را جذب کنند و همان آثار را در خارج از کشور تولید کنند.

این هنرمند پیشکسوت صنایع دستی همچنین با تأکید بر ضرورت تسهیل فروش آثار هنری اظهار کرد: پذیرش کارت‌های اعتباری بین‌المللی در کشور یکی از نیازهای جدی حوزه گردشگری و صنایع دستی است، زیرا بسیاری از گردشگران خارجی امکان استفاده از کارت‌های بانکی خود در ایران را ندارند و این مسئله فروش صنایع دستی را با محدودیت مواجه کرده است.

فیض‌الهی با اشاره به اهمیت شناخت بازارهای هدف افزود: برای توسعه فروش صنایع دستی باید نیاز مشتریان و بازارهای هدف به‌درستی شناسایی شود، زیرا سلیقه بازار جهانی در طول زمان تغییر کرده و تولیدات نیز باید متناسب با این تغییرات طراحی و عرضه شود.

وی همچنین خواستار بهره‌مندی فعالان صنایع دستی از تسهیلات صندوق توسعه ملی شد و اظهار کرد: تسهیلات فعلی پاسخگوی نیاز هنرمندان نیست و برای ایجاد تحول و توسعه در این حوزه باید حمایت‌های مؤثرتری در نظر گرفته شود.

این هنرمند پیشکسوت صنایع دستی در بخش دیگری از سخنان خود بر اجرای ماده ۵ قانون حمایت از هنرمندان مصوب سال ۱۳۹۶ تأکید کرد و گفت: بر اساس این قانون، بناهای تاریخی باید برای برگزاری نمایشگاه در اختیار هنرمندان قرار گیرد، اما این موضوع هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است.

فیض‌الهی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت رایزنی‌های فرهنگی ایران در خارج از کشور برای معرفی صنایع دستی و حضور هنرمندان در نمایشگاه‌های بین‌المللی تأکید کرد و افزود: فعال شدن این ظرفیت می‌تواند به شناخت بهتر بازارهای هدف و توسعه صادرات صنایع دستی کمک کند.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت خواهرخواندگی شهرها از جمله اصفهان با شهرهای مختلف جهان اظهار کرد: با وجود امضای تفاهم‌نامه‌ها و روابط خواهرخواندگی، اقدام مؤثری برای توسعه همکاری‌های فرهنگی و معرفی صنایع دستی انجام نشده و لازم است از این ظرفیت‌ها به شکل عملی استفاده شود.