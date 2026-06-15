سیدرضا صالحی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جدید گردشگری پس از جنگ رمضان اظهار کرد: دشمنان در فضای جدید ناچار به پذیرش خواستههای ملت ایران شدند و اکنون شرایطی فراهم شده که میتوانیم گردشگران جهان را در ایران و به ویژه در اصفهان میزبانی کنیم.
وی افزود: همزمان فرایند افتتاح یک هتل پنج ستاره فاخر در شهر اصفهان آغاز شده و هدف ما این است که با فعالسازی چرخه گردشگری، اقتصاد کشور، اشتغال و معیشت مردم را به حرکت درآوریم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر ضرورت همدلی و انسجام در کشور تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه ایران به وفاق و همدلی نیاز دارد و صدای دولت همان صدای ملت است و صدای ملت نیز صدای دولت است.
وی ادامه داد: پیروزی ملت ایران محصول خون شهداست و باید در مسیر توسعه کشور به ویژه در حوزههای اقتصادی و گردشگری از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کنیم.
صالحی امیری با اشاره به برنامههای وزارتخانه در حوزه صنایع دستی اصفهان اظهار کرد: مردم اصفهان در پایان سال جاری شاهد تحول جدی در حوزه صنایع دستی خواهند بود و برنامههایی برای تقویت تولید و صادرات این محصولات در دست اجراست.
وی درباره ظرفیت گردشگری کشور در شرایط پساجنگ گفت: تلاش ما این است که ظرفیت بزرگ گردشگری که در دوره پسا جنگ به ایران خواهد آمد به سراسر کشور و به ویژه اصفهان هدایت شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به حضور خود در اجلاس جهانی گردشگری افزود: به تازگی از این اجلاس بازگشتهام و جهان نگاه جدیدی به ایران دارد و پرسشهای فراوانی درباره ظرفیتهای ایران مطرح میشود.
وی ادامه داد: جهانیان میخواهند بدانند ایران پیروز و سربلند چه ظرفیتهایی دارد و توجه زیادی به استانهای جنوبی کشور شکل گرفته است و بسیاری میپرسند هرمز، میناب، جزایر ایران، بوشهر و خوزستان کجاست.
صالحی امیری تصریح کرد: در همین راستا ظرفیت جدیدی با عنوان گردشگری دریا از مکران تا سواحل خرمشهر و آبادان تعریف خواهد شد که همه این مناطق را فعال میکند.
وی با اشاره به جایگاه اصفهان در گردشگری کشور گفت: اصفهان از منظر میراث فرهنگی و تمدنی یکی از استانهای برتر کشور است و جذابیت حداکثری برای گردشگران داخلی و خارجی دارد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره موضوع تغییرات اقلیمی و چالشهای زیستمحیطی اصفهان اظهار کرد: اصفهان با زایندهرود و میدان نقش جهان شناخته میشود و این عناصر هویتی باید در کنار هم حفظ شوند تا اصفهان زیبا همیشه زیبا بماند.
وی ادامه داد: در دولت درباره نگرانیهای ناشی از فرونشست زمین در اصفهان و پیامدهای خشکسالی بحثهای جدی انجام شده و رئیسجمهور واکنش مثبتی به این موضوع نشان داده است.
صالحی امیری گفت: معاون اول رئیسجمهور نیز تصمیم گرفته جلسات ویژهای در این زمینه برگزار شود و ستادی با حضور وزرای راه، گردشگری، محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط از جمله سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است.
وی افزود: برای اصفهان یک پروژه ویژه در حال پیگیری است و استاندار نیز گزارشی تصویری درباره تهدید فرونشست در بناهای تاریخی استان تهیه کرده که در دولت ارائه شده و مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد: امروز مسئله فرونشست و خشکسالی در اصفهان به یکی از کلان مسائل دولت تبدیل شده است.
وی درباره چالشهای صنایع دستی نیز اظهار کرد: یکی از مسائل اساسی در حوزه صنایع دستی تأمین مواد اولیه است و افزایش قیمتها مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
صالحی امیری افزود: راهکار این مسئله توسعه صادرات صنایع دستی و ارزآوری برای تأمین مواد اولیه است؛ بخشی از مواد اولیه در داخل تولید میشود و بخشی نیز وارداتی است.
وی ادامه داد: با برنامهریزیهایی که انجام شده و با توسعه صادرات صنایع دستی در آینده نزدیک ارزآوری مناسبی ایجاد خواهد شد و در نتیجه مشکل تأمین مواد اولیه کاهش مییابد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راه نجات صنایع دستی ایران را بازاریابی و صادرات دانست و گفت: برای صادرات باید بازاریابی جهانی انجام شود و در سالهای گذشته به دلیل تحریمها عملاً امکان صادرات از ما سلب شده بود.
وی تصریح کرد: اخیراً مذاکراتی با شرکتهای بزرگ داخلی و بینالمللی انجام دادهایم و دوره پسا جنگ میتواند آغاز صادرات گسترده صنایع دستی ایران در شبکه توزیع جهانی باشد.
صالحی امیری با اشاره به نقش زنان در این حوزه گفت: بیش از ۸۰ درصد ظرفیت صنایع دستی ایران را بانوان تشکیل میدهند و مادران و زنان در سراسر کشور در کنار خانوادههای خود با هنر دستشان این محصولات را تولید میکنند.
وی افزود: اساساً صنایع دستی ایران در اختیار بانوان است و برای حمایت از آنان تسهیلات قرضالحسنه در نظر گرفته شده که با تشکیل پرونده میتوانند از سهمیههای اختصاص یافته بهرهمند شوند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره گردشگری شبانه در اصفهان نیز اظهار کرد: در یک سال گذشته کشور در شرایط جنگی قرار داشت و طبیعی است که در چنین شرایطی ورود گردشگر خارجی با چالش مواجه شود.
وی ادامه داد: از خرداد سال گذشته تا خرداد امسال کشور در فضای جنگ قرار داشت و این مسئله بر گردشگری ایران از جمله اصفهان تأثیر گذاشت.
صالحی امیری تصریح کرد: اکنون باید آماده ورود به دوره پسا جنگ شویم و برای این شرایط برنامهریزی کنیم؛ در همین راستا سه برنامه مهم برای شرایط جدید تدوین کردهایم.
وی گفت: مهمترین عامل در جذب گردشگر امنیت است و گردشگر به مقصدی سفر میکند که دارای جذابیت، امنیت و زیرساخت مناسب باشد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: اصفهان از نظر جذابیت گردشگری در سطح جهانی قرار دارد و باید این شهر را به عنوان مقصدی جذاب و امن به جهان معرفی کنیم.
وی تأکید کرد: با توسعه زیرساختها، استان اصفهان باید آماده پذیرایی از صدها هزار گردشگر از سراسر جهان باشد.
نظر شما