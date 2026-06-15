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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

جزئیات برخی تغییرات لحظه آخری در متن یادداشت تفاهم ایران و آمریکا

جزئیات برخی تغییرات لحظه آخری در متن یادداشت تفاهم ایران و آمریکا

در آستانه امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا، برخی تغییرات لحظه آخری از جمله رفع فوری محاصره دریایی ایران، بازگشایی تنگه هرمز و تأکید بر تمامیت ارضی لبنان در متن نهایی اعمال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از عقب‌نشینی‌های مهم آمریکا در مذکرات و رفع اختلافات در متن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا که به صورت فشرده و با حضور میانجی در جریان بود، این متن که به تایید نهادهای ذیربط رسیده است، نهایی شد.

در جریان دور آخر مذاکرات تدوین متن که با حضور میانجی میان ایران و آمریکا انجام شد، آمریکایی‌ها عقب‌نشینی‌های موثر کرده و اعلام کردند که محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله پس از نهایی شدن متن به صورت کامل رفع خواهد شد.

همچنین تنگه هرمز با ترتیباتی که ایران اتخاذ خواهد کرد، بازگشایی می‌شود و نحوه اداره تردد در تنگه هرمز و شیوه ارائه خدمات دریایی و دریافت هزینه‌های مربوط به آن به جمهوری اسلامی ایران و عمان به عنوان کشورهای ساحلی تنگه محول شد.

اضافه شدن احترام به حاکمیت و به رسمیت شناختن تمامیت ارضی لبنان، دیگر تغییر مهم در متن است که براساس آن مناطقی که رژیم تصرف کرده، به عنوان مناطق اشغالی شناسایی می شود و باید عقب‌نشینی کند.

قرار است متن طی روزهای آینده به امضای دو طرف برسد.

کد مطلب 6860888
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
      2 1
      پاسخ
      واقعا پذیرفته؟؟؟؟! بوی تزویر میاد.. باید هشیار بود. ۲۰فروردین هم بهتر از این بندها رو پذیرفته بود اما بیش از دو ماهه در حال چانه زنی هستیم..

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