به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام وحید یونسی ظهر دوشنبه با تشریح جزئیات برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای ماه محرم اظهار کرد: محرم امسال در شرایطی فرا می‌رسد که ملت بزرگ ایران ماه‌هایی بسیار حساس، پرحادثه و در عین حال سرنوشت‌ساز را پشت سر گذاشتند.

وی افزود: در چنین فضای حماسی و معنوی، عزاداری برای حضرت سیدالشهدا(ع) فراتر از یک آیین مذهبی به شمار می‌رود و در واقع تجدید میثاق با آرمان‌های ایستادگی، مقاومت و بصیرت است و پیوندی عمیق میان مکتب همیشه جاوید عاشورا و خون پاک شهدای دفاع از وطن ایجاد می‌کند.

دبیر قرارگاه ملی مساجد استان همدان با بیان ضرورت انطباق برنامه‌های مذهبی با مقتضیات روز جامعه تصریح کرد: با توجه به تداوم حضور انقلابی و پرشور مردم همدان و سراسر کشور در صحنه، رویکرد اصلی ما این است که برنامه‌های عزاداری محرم امسال کاملاً با این حضور مردمی هم‌سو شود و اگرچه مساجد کماکان محور اصلی برنامه‌ریزی و سازماندهی هستند، اما تأکید بر این است که اجرای برنامه‌ها به دل محلات، خیابان‌ها و فضاهای عمومی منتقل شود.

وی در تشریح دقیق مفهوم «محله‌محوری» خاطرنشان کرد: مقصود ما این است که هر مسجد، هر محله و هر محفل مردمی به یک کانون مستقل و پویا برای اقامه عزای حسینی تبدیل شود و در این حالت مردم تنها شنونده و مخاطب برنامه‌ها نیستند، بلکه خودشان به‌صورت مستقیم میدان‌دار و برگزارکننده مراسمات خواهند بود.

حجت الاسلام یونسی مسجد را در فرهنگ ناب اسلامی، پایگاه عبادت، اجتماع، همدلی و مقاومت خواند و افزود: اگر برنامه‌های محرم از بطن مسجد و با مشارکت مستقیم ساکنان هر محله شکل بگیرد، علاوه بر تقویت شور حسینی، شاهد افزایش چشمگیر انسجام اجتماعی و پیوندهای مردمی خواهیم بود.

مسئول امور مساجد شهرستان همدان با اشاره به منویات و تاکیدات نماینده ولی‌فقیه در استان همدان ادامه داد: بنا بر تاکید آیت الله شعبانی مقرر شده تمامی برنامه‌های عزاداری در همدان به‌صورت هماهنگ، یکپارچه و منسجم طراحی شود تا حضور مردم در خیابان‌ها با شعائر ناب حسینی پیوند بخورد.

وی همچنین از یک مشوق اجرایی خبر داد و گفت: براساس مصوبه قرارگاه ملی مساجد شهرستان همدان، در بحث پشتیبانی، ارائه خدمات و تخصیص امکانات، اولویت مطلق با مساجدی خواهد بود که مراسم عزاداری خود را به‌صورت محله‌محور و در فضای باز خیابان‌ها برگزار کنند.

حجت‌الاسلام یونسی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت جنبه‌های معرفتی مجالس پرداخت و گفت: مجالس محرم در کنار شور عزاداری، نیازمند محتوای عمیق معرفتی، تبیینی و روشنگرانه است.

وی افزود: از تمامی مبلغین گرامی که آمادگی حضور در مساجد و همراهی با برنامه‌های محله‌محور را دارند، دعوت می‌کنیم آمادگی خود را اعلام کنند و هیئت امنای مساجدی که برای برگزاری سخنرانی‌ها و فعالیت‌های تبلیغی نیاز به مبلّغ دارند، باید درخواست خود را برای هماهنگی ثبت کنند.

دبیر قرارگاه ملی مساجد استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: شماره تماس۰۸۱۳۲۵۲۸۲۰۲ و شناسه @masjed_hmd در پیام‌رسان ایتا برای اعلام آمادگی مبلغین و همچنین ثبت نیاز مساجد در نظر گرفته شده است.