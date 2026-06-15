  1. استانها
  2. فارس
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

اعلام برنامه‌های سوگواری دهه اول ماه محرم در حرم شاهچراغ(ع)

اعلام برنامه‌های سوگواری دهه اول ماه محرم در حرم شاهچراغ(ع)

شیراز-برنامه‌های سوگواری دهه اول محرم در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با محوریت برگزاری مراسم‌های عزاداری، سخنرانی، قرائت ادعیه و آیین‌های مذهبی در بخش‌های مختلف حرم مطهر اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه‌برنامه‌های سوگواری دهه اول محرم‌الحرام در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ(ع) با محوریت برگزاری مراسم‌های معرفتی، قرائت ادعیه و آیین‌های عزاداری در بخش‌های مختلف حرم مطهر برگزار می‌شود.

بر اساس این برنامه، همایش عظیم شیرخوارگان حسینی(ع) روز جمعه ۲۹ خرداد ساعت ۷ صبح در شبستان امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

همچنین از ۲۶ خرداد تا ۵ تیرماه، هر روز پس از اقامه نماز صبح در دارالعباده حرم مطهر، برنامه‌های قرائت دعای عهد، روضه‌خوانی و عزاداری اجرا می‌شود.

در همین بازه زمانی، هر روز از ساعت ۵ تا ۷ صبح نیز مراسم قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی مذهبی و روضه‌خوانی در دارالعباده حرم مطهر برپا خواهد بود.

از ۲۶ خرداد تا ۲ تیرماه نیز ساعت ۷:۱۵ تا ۸:۱۵ صبح، برنامه حزب‌خوانی قرآن کریم همراه با سخنرانی، روضه‌خوانی و عزاداری در دارالعباده حرم مطهر اجرا می‌شود.

برنامه‌های فرهنگی ـ رسانه‌ای حرم مطهر نیز هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۱۵ در صحن حرم مطهر با اجرای ویژه‌برنامه رادیو حرم دنبال خواهد شد.

همچنین هر روز از ساعت ۱۱:۱۵ تا اذان ظهر، در دارالعباده حرم مطهر، سخنرانی مذهبی با محور تفسیر سوره مبارکه فتح برگزار می‌شود.

پس از اقامه نماز ظهر و عصر نیز تا ساعت ۱۳:۱۵، مراسم روضه‌خوانی و عزاداری در دارالعباده ادامه خواهد داشت.

در ادامه برنامه‌های روزانه، هر روز ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ نیز ویژه‌برنامه رادیو حرم در صحن حرم مطهر اجرا می‌شود.

شب‌ها نیز از ساعت ۱۸:۴۰ تا ۱۹:۱۰ در حرم مطهر حضرت سید میر محمد(ع)، برنامه سخنرانی مذهبی با تفسیر سوره فتح برگزار خواهد شد.

همچنین هر شب پس از اقامه نماز مغرب و عشاء تا ساعت ۲۱:۳۰ در شبستان امام خمینی(ره)، مراسم سخنرانی مذهبی، روضه‌خوانی و عزاداری برپا می‌شود.

لازم به ذکر است مراسم صبح و ظهر تاسوعا و عاشورای حسینی نیز از ساعت ۹ تا ۱۳:۳۰ در شبستان امام خمینی(ره) با برنامه‌هایی شامل سخنرانی، قرائت زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام، روضه‌خوانی و عزاداری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6860796

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها