به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری صبح دوشنبه در نشست با استاندار مازندران اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ماه محرم، عملیات عزاداری با شعارهای «نحن منتقمون» و «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» در تمامی شهرستان‌های استان آغاز شده است.

وی افزود: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته توسط استاندار مازندران، فرآیند توزیع اقلام مورد نیاز هیئات در این ایام از سوی ادارات کل مربوطه، سازمان تبلیغات اسلامی و شورای هیئات مذهبی آغاز خواهد شد.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با بیان اینکه امسال محرم حال‌وهوایی متفاوت دارد، گفت: هم‌زمانی شهادت قائد و رهبر عزیزمان با مراسم سوگواری سالار شهیدان، بر شکوه و حماسه‌آفرینی دسته‌ها و برنامه‌های عزاداری افزوده است.

باقری با اشاره به جایگاه رفیع هیئات مذهبی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی، خاطرنشان کرد: طی دستوری، حضور روسای شورای هیئات مذهبی را در جلسات شورای اداری استان الزامی اعلام کرد.

وی هیئات را علم‌دار، پرچم‌دار، میدان‌دار و میبان‌دار عرصه‌های فرهنگی و مذهبی دانست و یادآور شد: در ایام جنگ و رمضان گذشته، افزون بر حضور گسترده در خیابان‌ها، بیش از یکهزار موکب در مسیر راهپیمایی‌ها برپا شد.