  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

هیئات مذهبی میدان‌دار عرصه‌های فرهنگی هستند

هیئات مذهبی میدان‌دار عرصه‌های فرهنگی هستند

ساری- رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران، هیئات را علم‌دار، پرچم‌دار، میدان‌دار و میان‌دار عرصه‌های فرهنگی و مذهبی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باقری صبح دوشنبه در نشست با استاندار مازندران اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ماه محرم، عملیات عزاداری با شعارهای «نحن منتقمون» و «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم» در تمامی شهرستان‌های استان آغاز شده است.

وی افزود: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته توسط استاندار مازندران، فرآیند توزیع اقلام مورد نیاز هیئات در این ایام از سوی ادارات کل مربوطه، سازمان تبلیغات اسلامی و شورای هیئات مذهبی آغاز خواهد شد.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با بیان اینکه امسال محرم حال‌وهوایی متفاوت دارد، گفت: هم‌زمانی شهادت قائد و رهبر عزیزمان با مراسم سوگواری سالار شهیدان، بر شکوه و حماسه‌آفرینی دسته‌ها و برنامه‌های عزاداری افزوده است.

باقری با اشاره به جایگاه رفیع هیئات مذهبی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و دینی، خاطرنشان کرد: طی دستوری، حضور روسای شورای هیئات مذهبی را در جلسات شورای اداری استان الزامی اعلام کرد.

وی هیئات را علم‌دار، پرچم‌دار، میدان‌دار و میبان‌دار عرصه‌های فرهنگی و مذهبی دانست و یادآور شد: در ایام جنگ و رمضان گذشته، افزون بر حضور گسترده در خیابان‌ها، بیش از یکهزار موکب در مسیر راهپیمایی‌ها برپا شد.

کد مطلب 6860787

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها