  1. سیاست
  2. سایر
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

حصن حصین ایران با خیزش مردم و مجاهدت نیروهای مسلح محفوظ ماند

حصن حصین ایران با خیزش مردم و مجاهدت نیروهای مسلح محفوظ ماند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جنگ تحمیلی سوم و خیزش قاطبه ملت تاکید کرد: این تجربه، بار دیگر این حقیقت را مکشوف ساخت که حصن حصین ایران با خیزش مردم و مجاهدت نیروهای مسلح محفوظ ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این پیام نوشت: فرونشستن غبار در این مقطع از کارزار یک‌ساله با استکبار پلید آمریکایی و رژیم منحوس صهیونی، موقف تأمل در عظمت استقامت ملت شریف ایران است.

وی افزود : دماء مطهر شهدای سرافراز این نبرد ظالمانه، خاصه خون پاک رهبر عزیز و عالی‌مقام شهیدمان، نفخۀ قدسیه‌ای بود که مآلاً به مبعوث‌شدن و خیزش قاطبه ملت انجامید. این تجربه، بار دیگر این حقیقت را مکشوف ساخت که حصن حصین ایران اسلامی، تنها در گرو تلازم حضور مردم، مجاهدت نیروهای مسلح و مساعی کارگزاران نظام اسلامی محفوظ می‌ماند.

فلذا فارغ از هرگونه نتیجه‌گیری شتاب‌زده نسبت به فرجام کار، بر خود فرض می‌دانم مراتب تکریم و خضوع خویش را نثار این ایستادگی سترگ نموده و از درگاه حضرت حق متعال، برای آحاد ملت غیور، مدافعان سلحشور حریم امنیت و مسئولان خدوم، ثبات قدم و تقرب به ساحت ربوبی مسألت نمایم.

کد مطلب 6860906
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها