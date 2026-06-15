شناسایی ۶۰ نقطه آبگیر در نوشهر؛ شناور کروز می آید

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قمی ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه ضمن قدردانی از نقش خبرنگاران به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان در تشریح اقدامات عمرانی و خدماتی در سطح شهر گفت: خیابان شاهد تعریض شده است، همچنین ۵ هزار و ۳۵۰ قطعه جدول و ۳ هزار و ۱۱۰ متر کانال جدید احداث گردیده. در حوزه فضای سبز حدود ۲۰ هزار مترمربع به پارک‌ها و فضاهای شهری افزوده شده و ۱۲ هزار اصله درخت و درختچه در سطح شهر و روستاهای شرق نوشهر کاشته شده است.

وی ادامه داد: نگهداری ۱۵ هزار مترمربع فضای سبز و گلکاری نیز توسط مجموعه شهرداری انجام می‌شود.

شهردار نوشهر با بیان اینکه این شهر به عنوان اولین شهرستان در سطح استان، اقدام به هندسه ترافیکی استاندارد کرده و الگوی سایر مناطق شده است، تصریح کرد: علیرغم نبودن رفع موانع فرودگاهی در وظایف ذاتی شهرداری، به صورت جدی وارد این حوزه شده‌اند و موانع موجود برداشته شد و ۴۰۰ متر از طول باند فرودگاه که غیرقابل استفاده بود، احیا شد.

وی تصریح کرد: در بازدید استاندار، آمادگی نشست و برخاست هواپیماهای ۱۳۰ نفره فراهم شد، همچنین پد هلیکوپتری آماده شده و پیگیری مجوز تاکسی برقی در دستور کار است.

قمی در خصوص مدیریت آب‌های سطحی اظهار داشت: ۶۰ نقطه آبگیر در سطح شهر شناسایی و اصلاح شده تا مشکل آبگرفتگی برطرف شود. همچنین ۵ مورد لایروبی بزرگ در رودخانه‌های حومه شهر انجام گرفته است.

وی با اشاره به وضعیت خدمات شهری گفت: روزانه تا ۲۰۰ تن زباله در شهر جمع‌آوری می‌شود و نوشهر به اعتقاد بسیاری از مسافران و کارشناسان، یکی از تمیزترین شهرهای استان از نظر اماکن عمومی و خدمات شهری است و نیمکت‌های فلزی خیابان‌های اصلی که ایمنی مناسبی برای سالمندان و کودکان نداشت، با نیمکت‌های استاندارد جایگزین شده است.

شهردار نوشهر در بخش صدور پروانه و شهرسازی افزود: از آبان ۱۴۰۴ تاکنون، ۷۸۰ هزار مترمربع پروانه ساخت صادر شده است و برای نخستین بار ۱۳۵ مصوبه از کمیسیون ماده ۵ برای شهروندان اخذ شده که برخی از آنها ماه‌ها معطل مانده بودند، همچنین ۲۰ مورد تملک املاک جدید توسط شهرداری انجام شده است.

قمی با اشاره به اقدامات فرهنگی و اجتماعی گفت: ۱۰۵ مراسم مناسبتی، ۷ رویداد ملی (از جمله شب یلدا) و ۳۰ رویداد ورزشی برگزار شده است و در حوزه زیباسازی، ۱۲ المان شهری با نمادهای نوستالژیک نصب شد.

وی در مورد ساختار اداری شهرداری تصریح کرد: بر اساس درجه شهرداری، ساختار از یک معاونت به سه معاونت ارتقا یافته که رضایت شهروندان را برای پیگیری امور بدون نیاز به حضور شهردار فراهم کرده و درجه شهرداری نیز در آستانه ارتقا به ۹ است.

شهردار نوشهر در پایان به عملکرد سازمان آتش‌نشانی اشاره کرد و گفت: ۴۶ دوره آموزش ایمنی، ۲۸۳ عملیات امداد و نجات و ۱۵۷ عملیات مهار حریق (از جمله حریق بزرگ کارخانه تک‌نخ) انجام شده است.

وی افزود: یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی به ارزش ۶۰ میلیارد تومان به ناوگان اضافه شده که جزو مجهزترین خودروها است، همچنین ۳۵ مورد ساماندهی دستفروشان و رفع ۷۰ مورد مزاحمت صنفی انجام گرفته است.

قمی ادامه داد: در حوزه گردشگری دریایی یک شناور با ۲۰۰ سوئیت در منطقه پهلو می گیرد.