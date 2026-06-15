وزارت بهداشت: ۴ ویزیت اول پزشک خانواده رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بابک فرخی گفت: چهار مراجعه نخست افراد در چارچوب برنامه پزشکی خانواده به صورت رایگان ارائه خواهد شد و پس از آن نیز خدمات بر اساس ضوابط جدید و با حمایت بیمهها ارائه میشود.
وی افزود: همچنین، سهم پرداختی مردم برای دریافت خدمات دارویی و پاراکلینیکی در چارچوب برنامه پزشک خانواده از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش هم در سطح اول خدمات و هم در سطوح بالاتر نظام ارجاع اعمال خواهد شد؛ این امر با هدف کاهش بار مالی خانوارها در حوزه سلامت پیشبینی شده است.
فرخی ادامه داد: کاهش پرداخت از جیب مردم یکی از اهداف اصلی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع محسوب میشود و اصلاح مسیر دریافت خدمات، مدیریت هزینهها و هدایت بیماران در سطوح مختلف درمانی میتواند نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کند.
وی با اشاره به نقش نظام ارجاع در ساماندهی ارائه خدمات درمانی، اظهار داشت: اجرای کامل این برنامه موجب خواهد شد مراجعات غیرضروری به سطوح تخصصی کاهش یافته و خدمات سلامت بر اساس نیاز واقعی و در چارچوب مسیرهای تعریف شده ارائه شود.
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