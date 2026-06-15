نصراللهی: امضای توافق آمریکا با ایران نشانه شکست راهبرد تغییر نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نصراللهی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه، در یادداشتی در صفحه شخصی خود در شبکههای اجتماعی نوشت: «اینکه آمریکا با وجود بهرهگیری از همه ظرفیتهای نظامی، اطلاعاتی، رسانهای، اقتصادی و ساختاری غرب برای تحقق هدف نابودی تمدن و تغییر نظام ایران، به نتیجه نرسیده و به امضای توافق با ایران تن داده است ، معنایی غیراز ناکامی ندارد.
وی با اشاره به تحولات اخیر تأکید کرد که تاریخ ایران، منطقه و حتی جهان را از این پس باید به دو دوره تقسیم کرد: پیش از نهم اسفند و پس از نهم اسفند. به گفته وی، از این پس نگاه کشورهای مختلف به ایران به دلیل تابآوری و استقامت کمنظیر مردم ایران در برابر مجموعهای از توانمندیهای نظامی، اطلاعاتی، رسانهای و اقتصادی دشمن، متفاوت خواهد بود.
نویسنده کتاب مدیریت پوشش اخبار بحران در رسانه های حرفه ای افزود توافق میتواند فرصتی برای اعلام رسمی این ناکامی باشد، اما نباید آن را راهحل قطعی یا معجزهای برای حل همه مشکلات دانست و تأکید کرد که متن توافق، مقدس و بدون ایراد نیست و با توجه به شناخت از رفتار آمریکا، نباید انتظار داشت حتی نیمی از تعهدات آن اجرا شود.
نصراللهی همچنین تصریح کرد که با فرض امضای توافق، انگیزه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ادامه دشمنی با ایران به دلیل ناکامیهای پیشین نهتنها کاهش نمییابد بلکه افزایش خواهد یافت و به همین دلیل نقدهای دلسوزانه نسبت به توافق امری طبیعی، ضروری و قابل طرح است.
وی در ادامه با بیان مجموعهای از نکات راهبردی خاطرنشان کرد که همانگونه که نباید شیفته توافق شد یا نقش وکیل مدافع اجرای تعهدات طرف مقابل را پذیرفت، نباید واقعیتهای میدان و شرایط کشور را نیز نادیده گرفت و هر دو سوی این نگاه باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
او افزود نباید چشمها را بر فرصتهای موجود، ضرورتهای احتمالی توافق، مجاهدت نیروهای نظامی و تلاش، تدبیر و کاردانی مسئولان بست و در عین حال محدودیتها و اقتضائات واقعی کشور را نیز نادیده گرفت.
وی تأکید کرد پیروزی مردم ایران هزینه سنگینی داشته است و نباید اجازه داد با تفرقهافکنی، طرح نادرست اشکالات یا برخی تحرکات خیابانی، دشمن بتواند از طریق جنگ روایتها بازی باخته خود را به پیروزی تبدیل کند.
نصراللهی همچنین گفت در شرایط حساس کنونی، نحوه روایت از تابآوری، مقاومت و پیروزی مردم ایران و نیز روایت توافق احتمالی، حتی از خودِ توافق و متن آن اهمیت بیشتری دارد.
وی تصریح کرد نگاه واقعبینانه همراه با حفظ وحدت و منافع ملی و اعتماد به سازوکارهای قانونی کشور، در کنار بیان منطقی و دلسوزانه نقدها، بهترین راهبرد برای بهرهگیری از فرصتها و مقابله با تهدیدهای پیشرو است.
نصراللهی در پایان یادآور شد محرم ندانستن مردم و ندادن اطلاعات درباره موضوعات راهبردی ،خطایی جدی و بسیار زیانبار است و هرچند نباید انتظار داشت همه امور به صورت کامل بیان شود، اما آنچه منتشر میشود باید دقیق، صادقانه و درست باشد و نباید به بهانه مصلحت یا امنیت، نیازهای اساسی مردم در حوزه اطلاعرسانی نادیده گرفته شود.
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