حقیقت پور: توانستیم منافع ملی خود را برابر دو قدرت بزرگ اتمی حفظ کنیم

منصورحقیقت پور نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تفاهم صلح میان ایران و امریکا و پیروزی بدست آمده در میدان دیپلماسی برای کشورمان، اظهار کرد: این تفاهمنامه در واقع یک یادداشت غیرالزامآور است. اگر بر پایه تصمیم نظام و نظر مقام معظم رهبری تعیین و اجرایی شده باشد که قطعاً بر همین اساس است، برای ما محترم خواهد بود. ادامه این روند نیز چنانچه بر مبنای جمعبندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی و پس از تأیید مقام معظم رهبری باشد، مبارک و محترم خواهد بود.
وی با بیان آنکه هنگامی که ادبیات این تفاهم را بررسی میکنیم، مشاهده میشود که با ادبیات گذشته تفاوت دارد، افزود: باید دقت کرد که برخی جریانات سیاسی نامحرم نظام، برای این مرحله از موقعیت سیاسی، امنیتی و نظامی کشور اهداف بسیار دوردستی طراحی میکنند؛ اهدافی که قابل دسترس نیست و بیشتر در حد چشمانداز مطرح میشود.
اگر قرار باشد تفاهمی صورت گیرد، هر دو طرف باید گامهایی بردارند
نماینده ادوار مجلس عنوان کرد: اگر قرار باشد تفاهمی صورت گیرد، هر دو طرف باید گامهایی بردارند. نمیتوان انتظار داشت که در یک تفاهم، یک طرف صد درصد تعهدات را بپذیرد و طرف مقابل هیچ اقدامی انجام ندهد. طبیعی است که آنان نیز به دنبال منافع ملی خود هستند و ما نیز منافع ملی خود را دنبال میکنیم.
وی ادامه داد: اینکه توانستهایم منافع ملی خود را در برابر دو قدرت بزرگ نظامی و هستهای جهان حفظ کنیم، در تاریخ جمهوری اسلامی ایران یک سند افتخار خواهد بود. این دستاورد بسیار ارزشمند و مبارک است. امروز توانستهایم آنان را وادار به تمکین در برابر حقوق، عزت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران کنیم و ادبیات مورد نظر خود را بر دولتهای غاصب تحمیل کنیم که خود یک پیروزی محسوب میشود.
فعال سیاسی اصولگرا بیان کرد: این توافق میتواند مقدمهای برای مراحل بعدی باشد. همچنین این موفقیت را به مقام معظم رهبری، مسئولان نظام، تبریک میگویم.
وحدت مردم ، تنگه هرمز و خروج در صورت نیاز از NPT، ابزارهای تضمین هر توافقی است
وی اظهار کرد: نباید احساسی برخورد کرد؛ جمهوری اسلامی ایران اهرمهای فشار متعددی در اختیار دارد. مردم عمق استراتژیک ما است. وحدت مردم از مهمترین مؤلفههای قدرت کشور به شمار میرود. در عین حال هر زمان که اراده شود، میتوان درباره ادامه حضور در NPT تصمیمگیری کرد. در واقع باید گفت وحدت مردم، تنگه هرمز و خروج از NPT در صورت نیاز از مهمترین ابزارهای تضمین اجرای هرگونه تفاهم هستند. این عوامل موتور محرک و سوخت اصلی قدرت کشور محسوب میشوند.
این نماینده اصولگرای مجلس تاکید کرد: اگر طرف مقابل مفاد تفاهم را رعایت نکند، جمهوری اسلامی ایران اهرمهای فشار خود را به کار خواهد گرفت. تنگه هرمز، خروج از NPT و محدود کردن نفوذ و عوامل آمریکا در منطقه از جمله این ابزارهاست. این اقدامات با اتکا به مردم و تحت هدایت رهبری قابل پیگیری خواهد بود.
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