فرجی برحق: جهاد تبیین باید به یک جریان اجتماعی اثرگذار تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی فرجی برحق ظهر دوشنبه در نشست با فعالان رسانه‌ای و اعضای بسیج رسانه استان زنجان، با تأکید بر اینکه جهاد تبیین یک مأموریت راهبردی و دینی است، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شکل‌گیری یک جریان رسانه‌ای فعال، مطالبه‌گر و اثرگذار هستیم که بتواند در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نقش‌آفرینی کند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، اظهار کرد: مبانی اعتقادی باید در تمامی فعالیت‌های اجرایی و رسانه‌ای مورد توجه قرار گیرد و جهاد تبیین نیز از همین منظر یک مسئولیت الهی و غیرقابل اغماض محسوب می‌شود.

فرجی برحق با استناد به آیه ۶۷ سوره مبارکه مائده، تبیین حقایق را مأموریتی الهی دانست و افزود: همان‌گونه که پیامبر اکرم (ص) مأمور به ابلاغ و تبیین حقایق بودند، امروز نیز این رسالت بر عهده همه کسانی است که در حوزه فرهنگ، رسانه و آگاهی‌بخشی عمومی فعالیت می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با انتقاد از کم‌توجهی به موضوع جهاد تبیین در برخی حوزه‌ها، گفت: با وجود تأکیدات مستمر امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، این مسئله هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده و در برخی موارد با کندی و غفلت مواجه است.

فرجی با بیان اینکه جنگ امروز بیش از آنکه نظامی باشد، جنگ روایت‌ها و ادراک‌هاست، تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی، واقعیت‌ها را وارونه جلوه داده و سرمایه اجتماعی کشور را هدف قرار دهد. در چنین شرایطی رسانه‌های متعهد وظیفه دارند با روایت صحیح واقعیت‌ها، مانع تحریف افکار عمومی شوند.

وی ادامه داد: جهاد تبیین نباید تنها به انتشار اخبار محدود شود، بلکه باید به فرآیندی برای روشنگری، اقناع افکار عمومی، پاسخ به شبهات و امیدآفرینی در جامعه تبدیل شود.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به ضرورت مردمی شدن فعالیت‌های رسانه‌ای اظهار کرد: ظرفیت رسانه‌ای استان نباید محدود به چند مجموعه مشخص باشد. باید زمینه حضور گسترده‌تر جوانان و نوجوانان در این عرصه فراهم شود و استعدادهای برتر رسانه‌ای از طریق رویدادها و جشنواره‌هایی همچون ابوذر شناسایی و حمایت شوند.

وی افزود: آینده جریان رسانه‌ای انقلاب اسلامی در گرو تربیت نیروهای جوان، متعهد و توانمند است و این مسئله باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

فرجی مطالبه‌گری را یکی از نیازهای اساسی استان دانست و گفت: یکی از ضعف‌هایی که در استان زنجان مشاهده می‌شود، کم‌رنگ بودن مطالبه‌گری عمومی از مسئولان است؛ در حالی که توسعه و پیشرفت بدون مطالبه‌گری آگاهانه و مسئولانه محقق نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مردم انقلابی و متدین زنجان باید با حفظ انصاف و رعایت چارچوب‌های قانونی، مطالبات خود را از مدیران و دستگاه‌های اجرایی پیگیری کنند؛ چرا که مطالبه‌گری صحیح می‌تواند موتور محرک توسعه استان باشد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان همچنین با اشاره به اهمیت افزایش تاب‌آوری اجتماعی در شرایط جنگ شناختی، گفت: رسانه‌ها باید حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف و حمایت‌های مردمی از نظام جمهوری اسلامی را به درستی منعکس کنند؛ چراکه این موضوع نقش مهمی در تقویت امید، انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی دارد.

وی اصلاح سبک زندگی و مدیریت مصرف را از دیگر اولویت‌های کشور عنوان کرد و افزود: مصرف بی‌رویه انرژی و اسراف از چالش‌های مهم کشور است و رسانه‌ها می‌توانند از طریق فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی، نقش مؤثری در اصلاح الگوی مصرف و مدیریت منابع ایفا کنند.

فرجی از آمادگی کامل دستگاه قضایی استان برای همکاری با بسیج رسانه خبر داد و گفت: این همکاری می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده، ترویج فرهنگ قانون‌مداری و ارتقای سلامت اجتماعی مؤثر باشد.

وی تأکید کرد: رسانه و بسیج رسانه نباید صرفاً نقش انتقال‌دهنده اخبار را برعهده داشته باشند، بلکه باید به عنوان یک ظرفیت فکری و اجتماعی در حل مسائل و اصلاح روندهای موجود ایفای نقش کنند.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با تأکید بر ضرورت تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در فضای رسانه‌ای کشور گفت: جهاد تبیین زمانی موفق خواهد بود که به یک جریان فراگیر، مستمر، پویا و مطالبه‌گر تبدیل شود و همه ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی در این مسیر به میدان بیایند. چنین رویکردی می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت کشور، افزایش سرمایه اجتماعی و تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی باشد.