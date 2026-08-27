مسعود فرزانه، مدیرعامل انتشارات به‌نشر، درباره کارنامه این انتشارات در حوزه معارف رضوی، رویکرد آن به ادبیات داستانی و برنامه‌های آینده نشر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به‌نشر در سال‌های اخیر بر تولید آثار در حوزه ترویج فرهنگ و معارف اهل‌بیت(ع) تأکید داشته و بخش مهمی از تولیدات این انتشارات به این حوزه اختصاص دارد.

وی با اشاره به تولیدات آینده این نشر افزود: شمار آثار به‌نشر در حوزه سنت و سیره چهارده معصوم(ع) بیش از صدها عنوان است و معارف اسلامی و رضوی یکی از محورهای اصلی تولید این انتشارات به شمار می‌رود. در حال حاضر آثاری همچون «من هم عاشق شدم»، «آه و نگاه»، «آرام و قرار»، «گابریل»، «ابریشم‌باف»، «به دستور عشق» و «رضا(ع) از زبان رضا(ع)» در دست انتشار قرار دارد.

فرزانه با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده است که مخاطب امروز، به‌ویژه نسل جوان و نوجوان، ارتباط عمیق‌تری با روایت و داستان برقرار می‌کند، اظهار کرد: داستان با ایجاد امکان هم‌ذات‌پنداری، مفاهیم دینی و اخلاقی را در بستر روایت به مخاطب منتقل می‌کند و به او اجازه می‌دهد با شخصیت‌ها همراه شود و مفاهیم را عمیق‌تر درک کند. به همین دلیل، در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم در کنار آثار معرفتی، از ظرفیت ادبیات داستانی نیز برای انتقال مفاهیم دینی و معارف رضوی بهره بگیریم. داستان و ظرفیت ادبیات می‌تواند مفاهیم بلند اعتقادی و اخلاقی را در قالبی جذاب و اثرگذار به مخاطب منتقل کند و همین موضوع، ضرورت توجه بیشتر به این حوزه را دوچندان کرده است.

وی تاکید کرد: هدف انتشارات به‌نشر، عرضه معارف اهل‌بیت(ع) در قالب‌های متنوع است، تا افراد بیشتری بتوانند با این گنجینه ارزشمند ارتباط برقرار کنند. ازاین‌رو، به‌نشر علاوه بر آثار داستانی، برای ترویج معارف رضوی به تولید آثار در قالب پی‌نما نیز پرداخته است و به‌زودی از نخستین پی‌نمای این انتشارات بر اساس زندگی امام رضا(ع) رونمایی خواهد کرد.

حفظ اصالت تاریخی در کنار جذابیت داستانی

مدیرعامل انتشارات به‌نشر، پایبندی به منابع معتبر و مستندات تاریخی را اصل اساسی در تولید آثار رضوی دانست و افزود: در عین حال استفاده از شخصیت‌پردازی، فضاسازی و تخیل هنرمندانه برای جذابیت روایت ضروری است. انتشارات به‌نشر تلاش می‌کند تا اصالت تاریخی آثار در کنار کیفیت ادبی آن حفظ شود و کارشناسان دینی نیز در ارزیابی محتوایی آثار مشارکت داشته باشند.

فرزانه، «عصرانه داستان‌نویسان رضوی» را بستری برای گفت‌وگو، تبادل تجربه و کشف ظرفیت‌های تازه در حوزه ادبیات رضوی دانست و گفت: این برنامه علاوه بر شناسایی نویسندگان مستعد، به شکل‌گیری ایده‌های نو و تولید آثار جدید کمک کرده و زمینه ارتباط نزدیک‌تر میان نویسندگان، پژوهشگران و ناشر را فراهم آورده است. کتاب‌های «به صرف عصرانه» و «بی‌بی مه گل» ثمره این کلاس‌های داستان‌نویسی است.

او همچنین از توجه به روایت‌نویسی به‌عنوان یکی دیگر از مسیرهای تولید آثار رضوی خبر داد و گفت: «قرار با خورشید» و «گاه گم‌شدگان» از آثار تولیدشده در این قالب است که مجموعه سوم این آثار نیز در مرحله نگارش است.

فرزانه افزود: انتشارات به‌نشر در تلاش است از نگاه صرفاً مناسبتی به معارف رضوی فاصله بگیرد و به سمت تولید مستمر آثار حرکت کند؛ مسیری که با حمایت از نویسندگان، نشست‌های تخصصی، تولید آثار برای گروه‌های سنی مختلف و توجه به قالب‌های نو دنبال می‌شود.

او «دعبل و زلفا» را اثر شاخص ادبیات رضوی دانست و گفت: نمی‌توان یک اثر را به‌تنهایی نقطه عطف دانست، اما «دعبل و زلفا» یکی از آثار شاخص این جریان است که با روایت داستانی و شخصیت‌پردازی، فضای تاریخی و فرهنگ رضوی را برای مخاطب امروز ملموس‌تر کرده است.

فرزانه با اشاره به دیگر آثار شاخص رضوی تاکید کرد: همچنین آثاری همچون «آبی‌ها»، «اعترافات غلامان»، «قرار با خورشید»، «گاه گم‌شدگان» و «من ضامن» از دیگر آثاری هستند که می‌توانند برای علاقه‌مندان به مطالعه درباره امام رضا(ع) مناسب باشند.

مدیرعامل انتشارات به‌نشر در پایان، آینده ادبیات داستانی رضوی را در گرو استفاده از زبان و قالب‌های متنوع دانست و گفت: هدف ما این است که معارف و سیره امام رضا(ع) را با زبانی روزآمد و در قالب‌های نوین، متناسب با رده‌های سنی و سلایق مختلف، به جریانی مستمر، متنوع و اثرگذار در ادبیات و نشر کشور تبدیل کنیم؛ جریانی که با بهره‌گیری از نویسندگان توانمند و قالب‌های متنوع، از داستان و رمان گرفته تا آثار معرفتی، بتواند سیره و اندیشه امام رضا(ع) را با نسل امروز پیوند بزند.