دبیرخانه کنفرانس فلسطین مجلس: پایان عمر رژیم صهیونیستی نزدیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه کنفرانس فلسطین مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد تحولات ۲۳ خرداد، ضمن یادآوری «تهاجم همه‌جانبه استکبار جهانی» علیه جمهوری اسلامی ایران، این مقطع را آغاز مرحله‌ای جدید از تقابل منطقه‌ای و جهانی توصیف کرد. این بیانیه با گرامیداشت یاد فرماندهان نظامی، دانشمندان هسته‌ای و سایر شهدای این مسیر، بر استمرار مقاومت و شکل‌گیری بیداری جهانی در حمایت از محور مقاومت تأکید کرده است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّیٰ لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَی الظَّالِمِینَ

بیست و سه خرداد یادآور تهاجم همه جانبه استکبار جهانی به رهبری امپریالیسم آمریکا و نظام صهیونیستی و شیاطین برخاسته از اپستین علیه جمهوری اسلامی ایران است سحرگاه بیست و سه خرداد با خبر تهاجم گسترده جبهه کفر و فساد و تباهی به جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و ملت رشید ایران علیرغم شهادت فرماندهان رشید، اصیل و حکیم خود با استقامت بی نظیر دشمن را تا مرحله نیستی پیش راند.

علیرغم موج سنگین حملات دشمن در همان ساعات اولیه هجوم رزمندگان دلیر ایران تحت زعامت زعیم اعظم امت اسلام و قائد شهید حضرت امام سید علی خامنه ای قدس الله نفسه الزکیه پاسخگویی به نبردی را آغاز کردند به گونه ای که دشمن در تمامی جبهات سقوط و نابودی را به عینه مشاهده نمود و با واسطه های متعدد برای آتش بس تلاش کرد هرچند در آن نبرد عزیزانی همچون سپهبد شهید محمد باقری، سپهبد شهید غلامعلی رشید، سپهبد شهید حسین سلامی، سرلشکر شهید امیرعلی حاجی زاده و ... و دانشمندان برجسته ای همچون شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی و شهید دکتر فریدون عباسی و شهید دکتر عبدالحمید مینوچهر و ده ها دانشمند شهید دیگر را از امت اسلام گرفت، اما ارواح طیبه آن شهیدان در کنار این امت و امام امت در میدان باقی ماند تا زیباترین حماسه های نبرد در طول تاریخ اسلام رسم شود و برای همیشه جاودانه بماند.

از لحظه به ظاهر آتش بس در دوم تیرماه جبهه شکست خورده دشمن هرچند به ظاهر نبرد رویارو با ایران اسلامی را متوقف کرده بود اما به کارگیری تمامی مکرها و کیدهای خود و بهره مندی از دولت های مزدور در منطقه و فراخوانی همه شیاطین از جهان جنگ ترکیبی همه جانبه خود علیه ملت رشید و حکیم ایران را در تمامی جبهات داخل و محور مقاومت تداوم داد به گونه ای که علاوه بر تجسس و تکمیل بانک اهداف و محاصره شدید اقتصادی و تخریب روابط ایران با کشورهای منطقه و صدها فتنه دیگر برای کودتای داخلی، همه ظرفیت های خود را به میدان آورد.

سلاح های بیشماری را به سوی شهرهای مختلف ایران برای مسلح ساختن مزدوران و وطن فروشان و خائنان به این آب و خاک گسیل کرد و آموزش و سازماندهی و بسیج طیف های مختلف ضدانقلاب را در دستور کار خویش قرار داد و تمامی ظرفیت ها را برای کودتای براندازانه در سطح داخل منطقه و فرامنطقه ای به میدان آورد تا آنگاه که در هجده دی آن کودتای گسترده ننگین را علیه ملت ایران و نظام مقدس به اجرا درآورد و در تصور آن بود که با آن بسیج جهانی امکانات و به میدان آوردن همه پلیدها و ناپاک های موجود در زمین می تواند نظام اسلامی را برای همیشه ساقط کند اما به فضل الهی با نصرت و امداد غیبی و هدایت علی گونه مولای شهیدمان در کمترین زمان آن کودتای ننگین و مسجد سوزی عظیم به شکستی کامل انجامید و ملت سرافراز ایران در بیست و دو دی بار دیگر ظرفیت خود را برای حراست از انقلاب اسلامی و له کردن دشمنان در معرض دید همه جهانیان قرار داد و دشمن را در تمامی جبهه های داخلی مغلوب و مقهور ساخت اما این بار دشمن با مکری دیگر و با فراخوانی مجدد همه ظرفیت های جنایتکار در جهان در نهمین روز اسفند ماه با به شهادت رساندن سید الشهدای عصر غیبت حضرت امام آیت الله العظمی خامنه ای(ره) به تصور خام خود آخرین سد دفاعی ملت ایران را در هم کوبید؛ غافل از آن که یریدون لیطفؤا نور الله بافواههم و الله متم نوره..... با کشف ولایت فقیه و نیابت امام زمان توسط مجلس خبرگان رهبری دل های ملت ایران حول حبل الله المتین و صراط مستقیم حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه ای مدظله علی رئوس المسلمین مجتمع گردید و یکصد و پنج روز حماسه بی نظیر و بی بدیل حضور ملت ایران در خیابان و میدان رقم خورد و امروز نبرد مقدس ما علیه همه کفر و همه استکبار و آمریکا و اسرائیل و شیاطین منطقه یک‌سالگی خود را پشت سر گذاشت.

آری ملت ایران که سابقه دفاع مقدس ۸ ساله را با افتخار تا ابد در کارنامه خود دارد اکنون یک سال است که در دفاع مقدس دوم لحظه به لحظه حماسه بی نظیر خلق می کند و قلوب ملت های مظلوم جهان را با امید پیروزی پرتپش و پرامید ساخته است و برای هندسه نظام جهانی و بازیگری در عرصه جهانی و ابرقدرت ساختن این کشور امام زمان سلام الله علیه زیباترین جلوه های جهاد فی سبیل الله را ترسیم می نماید.

دبیرخانه کنفرانس فلسطین مجلس شورای اسلامی با نثار درود بر ارواح مقدس همه شهدای این مسیر نورانی و درخشان به ویژه بر روح ملکوتی حضرت امام شهید و ارواح سایر شهدا من جمله شهید دکتر علی اکبر داوودآبادی که این ایام مقارن اولین سالگرد شهادتش می باشد و شهیده مجاهده زهرا عسکری و خاندان شهیدش و سایر شهدا از نیروهای مسلح و دانشمندان معزز و آحاد ملت عزیز ایران به ویژه روح مطهر یکصد و هشتاد و شش شهید مدرسه شجره طیبه میناب درود و سلام می فرستد و یقین دارد که با بیداری شکل گرفته در آحاد عدالت خواهان جهان و امت اسلامی این نبرد جز با تغییر نقشه سیاسی و نظام جهانی پایان نمی یابد و پایان عمر استکبار و محو اسرائیل و پیروزی ملت های حق طلب در آستانه تحقق در مقابل چشمان ماست.

أَلَیسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ

دبیرخانه کنفرانس فلسطین مجلس شورای اسلامی