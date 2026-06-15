به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر صالحی، رئیس بنیاد ایرانشناسی، در پیامی به مناسبت طلوع پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی رمضان، این دستاورد را جلوهای درخشان از اراده الهی، استقامت ملی و همبستگی کمنظیر ملت بزرگ ایران توصیف کرد و تأکید نمود که این پیروزی، بیش از هر چیز، مرهون رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، ایستادگی و بصیرت مردم، رشادت نیروهای مسلح و همراهی تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس بنیاد ایرانشناسی در این پیام، پیروزی ملت ایران را برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار کشور دانست و با قدردانی از نقش مردم، نیروهای مسلح، دولت و سایر نهادهای مسئول، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی به عنوان مهمترین سرمایه تداوم اقتدار و سربلندی ایران اسلامی تأکید کرد.
متن کامل این پیام که با عبارت «العبدُ یُدبِّرُ وَاللهُ یُقَدِّر» آغاز شده است، به شرح زیر است:
طلوع پیروزی مقتدرانه کشور عزیزمان در جنگهای تحمیلی دوازدهروزه و رمضان، جلوهای درخشان از اراده الهی، استقامت ملی و همبستگی کمنظیر ملت بزرگ و خداباور ایران است؛ پیروزیای که با همافزایی هوشمندانه میان میدان، دیپلماسی و حضور آگاهانه مردم در صحنه رقم خورد و رخدادی تاریخی را پدید آورد که برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار این سرزمین کهن افزود. این حماسه بار دیگر نشان داد که ایران، با پشتوانه میراث سترگ تمدنی و فرهنگی خویش، در هنگامه آزمونهای بزرگ، با اتکال به خداوند متعال و تکیه بر سرمایه عظیم انسانی خود، از دشوارترین گردنهها سرافراز عبور میکند.
اینجانب این پیروزی ارزشمند را در درجه نخست به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی)، تبریک عرض میکنم؛ رهبری حکیمانه، دوراندیش و استوار که هدایت کشور در این برهه حساس را بر عهده داشتند و با تدبیر و صلابت، مسیر عزت و اقتدار ملی را ترسیم کردند.
همچنین این موفقیت بزرگ را به ملت شریف، شجاع، مقاوم و نجیب ایران تبریک میگویم؛ مردمی که با حضور آگاهانه در میادین و خیابانها، صبوری مثالزدنی و روحیه استوار خود، در روزهای دشوار و شبهای پرالتهاب، گرمای امید و پایداری را در سراسر ایران عزیز زنده نگاه داشتند و بار دیگر معنای حقیقی همبستگی ملی را به نمایش گذاشتند.
درود و سپاس بیپایان نثار نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش، بسیج و نیروهای امنیتی و انتظامی دلیر و جانبرکف جمهوری اسلامی ایران، که با رشادت، ایثار، از جانگذشتگی و تقدیم شهیدان والامقام، در سختترین شرایط از استقلال، امنیت، تمامیت ارضی و عزت این سرزمین پاسداری کردند و با خلق حماسهای ماندگار، برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار ایران افزودند.
شایسته است از وزارت امور خارجه کشورمان نیز تقدیر شود که در کنار رشادتهای میدان و پشتیبانی آگاهانه مردم، با دیپلماسی فعال، هوشمندانه و عزتمند، نقش مؤثری در دفاع از حقوق ملت ایران، تبیین مواضع کشور در عرصه بینالمللی و خنثیسازی بسیاری از فشارها و فضاسازیهای سیاسی ایفا کرد. همچنین از دولت کریمه و خدمتگزار باید قدردانی نمود که در این شرایط دشوار، با تلاش شبانهروزی و در حد امکانات و بضاعت موجود، برای تأمین نیازهای اساسی کشور، حفظ جریان خدمات عمومی و کاستن از دشواریهای زندگی مردم، صادقانه و خالصانه کوشید و زمینه تداوم آرامش، ثبات و اداره امور کشور را فراهم ساخت. بدینسان، پیوند استوار میان میدان، دیپلماسی و مردم، یکی از عوامل اصلی شکلگیری این دستاورد بزرگ ملی بود.
بیتردید این دستاورد بزرگ و پربرکت، پیش از هر چیز مرهون رهبری حکیمانه، شجاعانه و مدبرانه مقام معظم رهبری و نیز حاصل همدلی، اتحاد، انسجام و همراهی مردم، نیروهای مسلح، دولت و تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ سرمایهای گرانسنگ که باید بیش از پیش پاس داشته شود. از همین رو ضروری است همگان با هوشیاری و درایت، از هرگونه اختلاف و تفرقه پرهیز کنند؛ چرا که رمز ماندگاری پیروزیها و استمرار اقتدار ملی، حفظ وحدت و انسجام درونی است. چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم هشدار میدهد: «وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ».
مبادا با اختلاف و چنددستگی، زمینه تحقق خواست دشمنان این مرز و بوم را فراهم آوریم و از سرمایه عظیم وحدت ملی که در این روزها تجلی یافت، غفلت ورزیم.
در این هنگامه امیدبخشِ تحقق پیروزی ملت ایران، یاد و خاطره امام راحل (رضوانالله تعالی علیه)، رهبر شهید بزرگوارمان (رحمةالله علیه) و تمامی شهدای والامقام ایران اسلامی را که عزت، استقلال و اقتدار این سرزمین را با خون پاک خویش پاس داشتند، گرامی میداریم و با احترام و تأثر، یاد همه عزیزانی را که امروز جای حضورشان در میان ما خالی است، زنده نگه میداریم. بیگمان این پیروزیها مرهون مجاهدتها، فداکاریها، ایثارگریها و ازجانگذشتگیهای آنان است و نام و یادشان همواره در حافظه تاریخی ملت ایران، در میراث فرهنگی و معنوی این سرزمین و در صفحات زرین تاریخ ایران جاودان خواهد ماند.
از درگاه خداوند متعال، علو درجات شهیدان، عزت روزافزون ایران اسلامی و تداوم سربلندی ملت بزرگ ایران را مسئلت دارم.
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