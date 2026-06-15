به گزارش خبرگزاری مهر، افشین علا شاعر در آستانه ماه محرم در فضای مجازی شعری در یادبود رهبر شهید سروده است که در ادامه میخوانید:
ای وای محرم شده و خامنهای نیست/ همصحبت ما غم شده و خامنهای نیست
سالی دگر آغاز شد و حنجرههامان/ با مرثیه همدم شده و خامنهای نیست
ای وای که بار دگر این سینهی مجروح/ محتاج به مرهم شده و خامنهای نیست
هم جان من آمد به لبم هم جگرم سوخت/ هم قامت من خم شده و خامنهای نیست
در شام غریبان به شمار سپه شام/ از طاقت من کم شده و خامنهای نیست
مانند زمانی که به خون خفت اباالفضل/ هنگامه ماتم شده و خامنهای نیست
از بانگ جگرسوز «علمدار نیامد»/ لرزان، تن عالم شده و خامنهای نیست
ایوای که در بیت، حسینیه عشاق/ بیمونس و همدم شده و خامنهای نیست
بر پای اسیران غمش بند یتیمی/ چون سلسله محکم شده و خامنهای نیست
تا شعله بگیرد دل من هر طرف، آتش/ از طعنه فراهم شده و خامنهای نیست
در سعی و صفای حرمش چشم محبان/ چون چشمه زمزم شده و خامنهای نیست
برخاسته این قوم به هر کوی و خیابان/ ایران، همه پرچم شده و خامنهای نیست
در سوگ شهیدان، رخ هر آینه پنهان/ در آه دمادم شده و خامنهای نیست
«روزی که نباشد» همه گفتیم محال است/ این فرض، مسلم شده و خامنهای نیست
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