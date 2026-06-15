جایزه جهانی شعر «امام شهید» فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قزوه، شاعر و دبیر جایزه جهانی شعر «امام شهید» اعلام کرد: این فراخوان از شاعران کشورهای مختلف خواسته است که سرودهای خود را درباره رهبر شهید و جایگاه ارزنده ایشان در جهان برای دبیرخانه این جشنواره واقع در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بفرستند.

او افزود: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با همکاری مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی صدا و سیما، حوزه هنری و نهادهای فرهنگی کشور از تمام شاعران، ادیبان و آزادگان جهان دعوت می‌کند تا در جشنواره جهانی شعر «امام شهید» شرکت کنند.

علیرضا قزوه سپس گفت: انتشار ۶ مجموعه به زبان‌های مختلف پیش‌بینی شده و تاکنون چهار مجموعه از این آثار فراهم آمده است. دو کتاب دربرگیرنده آثار شاعران ایرانی است و یک کتاب سروده‌های شاعران عزیز افغانستانی را در برمی‌گیرد. شاعران اردو زبان نیز آثار خود را برای ما ارسال کرده‌اند که مجموعه‌ای پربار خواهد بود؛ علاوه بر این‌ها شاعران کودک و نوجوان نیز آثار پرشماری را ارسال کرده‌اند و کتابی نیز برای کودکان اختصاص خواهد یافت. آثاری نیز به زبان‌های عربی و انگلیسی به دبیرخانه جایزه جهانی رسیده است که آنها نیز در دست بررسی هستند.

دبیر این جایزه جهانی افزود: هم‌اکنون هیئت انتخاب مشغول بررسی و گزینش آثار برای انتشار در کتاب و همین‌طور ارسال به هیئت داوران هستند.

قزوه از شاعران خواست تا سروده‌های خود را درباره رهبری و امام شهید به نشانی آقای رضا اسماعیلی به آیدی ‎@r_esmaily در پیام‌رسان «بله» بفرستند تا در مجموعه‌هایی که برای این منظور در حال تهیه است، درج شود.

او درباره‌ برگزیدگان نیز گفت: چهل شاعر به نیابت از رهبر شهید به زیارت اربعین مشرف می‌شوند. همچنین جوایز نفیس دیگری هم در نظر گرفته شده است که در مراسمی پرشکوه به آفرینشگران آثار برگزیده تقدیم خواهد شد