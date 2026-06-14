تحول دیپلماسی زبان فارسی؛ همکاری بنیاد سعدی و سازمان فرهنگ و ارتباطات

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و غلامعلی حدادعادل، رئیس بنیاد سعدی در دیداری مشترک، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای نوین آموزشی، توسعه مراکز آموزش زبان فارسی و تقویت جایگاه این زبان به عنوان یکی از مؤلفههای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.
حدادعادل در این دیدار با اشاره به تفاوت انگیزههای یادگیری زبان فارسی در کشورهای مختلف، اظهار داشت: زمینهها و انگیزههای آموزش زبان فارسی در مناطق مختلف جهان متفاوت است و به همین دلیل نمیتوان برای همه کشورها برنامهای یکسان تدوین کرد.
وی با اشاره به شرایط کشورهای مختلف افزود: در کشورهایی مانند هند و پاکستان، پیشینه تاریخی و فرهنگی، در ترکیه پیوندهای تاریخی و معاصر، در عراق موضوع زیارت و گردشگری مذهبی، در روسیه سنت ایرانشناسی و در کشورهایی نظیر چین و کره توسعه روابط و مناسبات دوجانبه از جمله عوامل مؤثر در گسترش آموزش زبان فارسی به شمار میروند.
رئیس بنیاد سعدی تصریح کرد: این بنیاد تلاش میکند متناسب با شرایط هر کشور و منطقه، برنامهها و دستورالعملهای ویژهای برای توسعه آموزش زبان فارسی تدوین و اجرا کند.
حدادعادل همچنین با تأکید بر ضرورت تحول در شیوههای آموزش زبان فارسی، گفت: آموزش زبان در دنیای امروز نباید تنها به روشهای سنتی مانند کلاس درس، کتاب و حضور معلم محدود شود و بهرهگیری از فناوریهای نوین و نرمافزارهای آموزش زبان، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در فضای مجازی افزود: باید با برنامهریزی و همکاری نهادهای مرتبط، زمینه طراحی و توسعه ابزارهای آموزشی فراهم شود تا علاقهمندان در سراسر جهان بتوانند به آسانی به آموزش زبان فارسی دسترسی داشته باشند.
رئیس بنیاد سعدی در ادامه، کمبود نیروی انسانی متخصص در حوزه آموزش زبان و فناوریهای نوین را یکی از چالشهای مهم این عرصه دانست و بر ضرورت تربیت و بهکارگیری نیروهای متخصص تأکید کرد.
در این دیدار، ایمانی پور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اخیر بویژه امام شهید حضرت آیةالله العظمی سیدعلی خامنهای و شهیده زهرا حداد عادل، با اشاره به اهمیت آموزشهای مجازی اظهار داشت: هرچند توسعه زیرساختها و آموزشهای دیجیتال ضرورتی انکارناپذیر است، اما کلاسهای حضوری آموزش زبان فارسی علاوه بر کارکرد آموزشی، نقش مهمی در معرفی فرهنگ، تمدن، عرفان و معارف ایرانی و اسلامی دارند.
ایمانیپور افزود: توسعه مراکز آموزش زبان فارسی در کنار گسترش آموزشهای دیجیتال باید به صورت همزمان دنبال شود، زیرا این مراکز افزون بر آموزش زبان، در عمل نقش مهمی در تعاملات و فعالیتهای فرهنگی ایفا میکنند.
وی زبان فارسی را بخشی از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و گفت: باید در همه شرایط برای تقویت، ترویج و گسترش این زبان تلاش کنیم.
در پایان این دیدار، طرفین بر اهمیت گسترش آموزش زبان فارسی و بهرهگیری از ظرفیتهای نوین برای توسعه آن در سطح بینالمللی تأکید کردند.
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