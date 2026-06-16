سوگواره «داستان ده» چهارمین فصل را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد ادبی که در ادامه سه دوره پیشین برگزار میشود، با هدف تولید و گردآوری آثار داستانی و ناداستانی با موضوع قیام عاشورا و مفاهیم مرتبط با آن طراحی شده و از نویسندگان و علاقهمندان دعوت میکند تا روایتهای خود را در قالبهای مختلف ادبی به دبیرخانه ارسال کنند.
در متن فراخوان این دوره تأکید شده است که حماسه عاشورا بهعنوان یک واقعه تاریخی محدود به زمان و مکان مشخص نیست و در بستر تاریخ امتداد دارد. برگزارکنندگان با استناد به این نگاه، هدف سوگواره را بازخوانی مفاهیم انسانساز عاشورا از جمله ایثار، شهادتطلبی، مقاومت، دفاع از مظلوم و مسئولیتپذیری اجتماعی عنوان کردهاند.
همچنین در این دوره، علاوه بر موضوعات کلاسیک مرتبط با واقعه کربلا و آیینهای محرم و صفر، به موضوعات معاصر نیز پرداخته شده و بخش ویژهای برای روایت رخدادهای اخیر و مفاهیم مرتبط با «جنگ دوازده روزه» و همچنین شخصیت «رهبر شهید» در نظر گرفته شده است؛ موضوعاتی که برگزارکنندگان آن را در امتداد مفاهیم مقاومت و مواجهه با ظلم تعریف کردهاند.
بر اساس اعلام دبیرخانه، محورهای اصلی سوگواره شامل عاشورا، ماههای محرم و صفر، اربعین حسینی، روحیه شهادتطلبی، ایثار و فداکاری، وطندوستی، مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن، دفاع از مظلوم، امت مبعوث، شهادت خانوادگی و بررسی نقش زنان در عاشورا و رویدادهای معاصر عنوان شده است.
در بخش ویژه نیز موضوعاتی چون «رهبر شهید»، «جنگ دوازده روزه»، «ایران اسلامی، کشور امام حسین» و «تشییع رهبر شهید» برای تولید آثار ادبی پیشنهاد شده است.
این سوگواره در چهار قالب داستانک، داستان کودک، ناداستان و طرح رمان برگزار میشود. داستانکها باید بین ۶ تا ۵۰۰ کلمه، داستان کودک بین ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ کلمه، ناداستان بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کلمه و طرح رمان تا سقف ۲۰۰۰ کلمه تنظیم شوند.
بر اساس قوانین اعلامشده، شرکتکنندگان میتوانند در تمامی قالبها اثر ارسال کنند و محدودیتی در تعداد آثار وجود ندارد. همچنین آثار ارسالی نباید پیشتر در هیچ جشنوارهای برگزیده شده یا در رسانهها، کتابها و پایگاههای اینترنتی منتشر شده باشند.
دبیرخانه این رویداد همچنین تأکید کرده است که آثار باید در قالب فایل Word و با فونت B Nazanin و اندازه ۱۴ ارسال شوند و مشخصات کامل نویسنده شامل اطلاعات هویتی، تحصیلی، تماس و نشانی در صفحه نخست فایل درج شود. درج عنوان اثر، نام نویسنده و قالب اثر بر روی فایل نیز الزامی است.
مهلت ارسال آثار از ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ همزمان با اول محرم ۱۴۴۷ آغاز شده و تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ مقارن با پایان ماه صفر ۱۴۴۷ ادامه خواهد داشت.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق پیامرسان «بله» به شناسه اعلامشده از سوی دبیرخانه سوگواره ارسال کنند.
چهارمین دوره سوگواره عاشورایی «داستان ده» به دبیری باشگاه ادبی بانوی فرهنگ برگزار میشود.
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