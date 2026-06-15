خبرگزاری مهر، گروه استانها- امیرماهان محمدی یکتا: حضور گسترده مردم شهرستانهای جنوب شرق استان تهران در مراسم سالگرد سفر تاریخی حضرت رهبر شهید به دیار ۱۵ خرداد، بار دیگر نام کفنپوشان دشت ورامین را در فضای رسانهای کشور برجسته کرد.
همزمان با نزدیک شدن به ماه محرم، موضوع تداوم حضور مردمی در میادین، برنامههای هیئتهای مذهبی و ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی نیز به یکی از محورهای مهم فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است. در همین راستا، خبرنگار مهر گفتوگویی تفصیلی با حجتالاسلام سیدمحسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران انجام داده است که در ادامه میخوانید.
* ارزیابی شما از حضور مردم دشت ورامین در مراسم سالگرد سفر تاریخی رهبر شهید امام خامنه ای(ره) چیست؟
ابتدا لازم میدانم از همه عزیزانی که در این اجتماع باشکوه حضور پیدا کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. به مناسبت ۲۲ خرداد، سالروز سفر تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به دیار ۱۵ خرداد، شاهد حضور گسترده مردم شهرستانهای ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت و سایر مناطق این خطه در میدان فلسطین تهران بودیم.
کفنپوشان دشت ورامین پس از اجتماع در میدان فلسطین، مسیر این میدان تا حرم مطهر امام خمینی(ره) را راهپیمایی کردند و در جوار مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز برنامههای ویژهای برگزار شد.
به اعتقاد من، این حضور یک نقطه عطف دیگر در تاریخ مردم این منطقه بود و پیامهای مهمی را با خود به همراه داشت.
* این حضور چه پیامهایی برای جامعه داشت؟
مردم دیار ۱۵ خرداد با این حضور نشان دادند که همچنان راه پدران و پیشگامان نهضت اسلامی را ادامه میدهند. این حرکت در واقع تجدید بیعتی با آرمانهای امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری بود.
کفنپوشان منطقه بار دیگر اعلام کردند که در مسیر ولایت، انقلاب و آرمانهای امام راحل ثابتقدم هستند و همان روحیهای که در قیام ۱۵ خرداد و دیگر مقاطع حساس انقلاب وجود داشت، همچنان زنده و پویاست.
* با توجه به فرارسیدن ماه محرم، چه برنامههایی برای تداوم حضور مردمی در میادین پیشبینی شده است؟
یکی از نکات مهم این است که میدان نباید خالی بماند. تا زمانی که ضرورت داشته باشد، حضور مردمی در میادین باید با قوت ادامه پیدا کند.
خوشبختانه بسیاری از هیئتهای مذهبی و مساجد برنامهریزی کردهاند که مراسم عزاداری ماه محرم را علاوه بر فضاهای مذهبی، در میادین و عرصههای عمومی نیز برگزار کنند. در بسیاری از مناطق نیز هیئتهای عزاداری پس از اقامه نماز و برگزاری مراسم مذهبی، به صورت دستههای عزاداری در سطح شهر حضور پیدا خواهند کرد.
* محرم امسال چه ویژگیهایی خواهد داشت؟
ماه محرم ذاتاً ماه شور، شعور، حماسه و مقاومت است. فرهنگ عاشورا و پیام «هیهات منا الذله» همواره الهامبخش ملت ایران بوده است.
امسال نیز پیشبینی میکنیم با حضور مداحان، سخنرانان و هیئتهای مذهبی، مراسم عزاداری با شکوه خاصی برگزار شود، مردم ما ۱۰۷ شب است که در صحنه حضور دارند و قطعاً در ماه محرم نیز این حضور با رنگ و بوی حسینی استمرار خواهد یافت.
عاشورا و محرم فرصتی است تا پیام عزتخواهی، مقاومت و ایستادگی بیش از گذشته در جامعه تبیین شود.
* برخی از مردم در انتظار برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید هستند. در این زمینه چه پیشبینیای دارید؟
مردم همواره نشان دادهاند که در بزنگاههای مهم تاریخی حضوری پرشور و اثرگذار دارند. یقیناً در برنامهها و مراسمی در این خصوص که از سوی مراجع رسمی اعلام و اطلاعرسانی میشود نیز شاهد حضور گسترده مردم خواهیم بود.
ملت ایران در مقاطع مختلف نشان دادهاند که هرگاه نیاز به حضور و نمایش وحدت و انسجام باشد، با شکوه در صحنه حاضر میشوند و این سرمایه اجتماعی بزرگ همچنان پابرجاست.
* این روزها بر موضوع وحدت و انسجام ملی نیز تأکید زیادی میشود. علت این تأکید چیست؟
امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و انسجام نیاز داریم. در میدان باید فریاد وحدت و یکپارچگی شنیده شود.
در طول ماههای گذشته شاهد بودیم که اقشار مختلف مردم با سلایق، دیدگاهها و گرایشهای متفاوت در کنار یکدیگر حضور داشتند، این سرمایه ارزشمند باید حفظ شود و نباید اجازه داد برخی حاشیهها یا اختلافنظرها موجب تضعیف همدلی موجود شود.
همه جریانها و گروهها باید در کنار یکدیگر برای حفظ منافع ملی و تقویت انسجام اجتماعی تلاش کنند.
* فصلالخطاب در مسائل و تصمیمگیریهای کلان کشور را چه میدانید؟
در نظام جمهوری اسلامی ایران، فرمایشات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره فصلالخطاب بوده و هست. طبیعی است که مسئولان و آحاد جامعه نیز در چارچوب همین رهنمودها حرکت میکنند.
مطالبه اصلی مردم نیز اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و حرکت در مسیر مصالح کشور است. یقین داریم که با تدبیر، هوشمندی و وحدت ملی میتوان از همه چالشها عبور کرد.
* و اما سخن پایانی؟
از همه مردم مؤمن، انقلابی و ولایتمدار شهرستانهای استان تهران که در مناسبتهای مختلف حضوری پرشور و مسئولانه دارند، قدردانی میکنم. امیدواریم با حفظ وحدت، تقویت روحیه همدلی و بهرهگیری از ظرفیت عظیم ماه محرم، شاهد خلق صحنههای باشکوه دیگری از حضور مردمی باشیم و ملت ایران همچنان با اقتدار مسیر عزت، استقلال و پیشرفت را ادامه دهد.
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