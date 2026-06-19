به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین شب از ماه محرم، شهر آبپخش بار دیگر صحنه حضور گسترده و پرشور مردم عزادار و انقلابی بود؛ حضوری که «گذرگاه مقاومت» را به محور همبستگی دینی، هویتی و ملی تبدیل کرد. اقشار مختلف مردم، از نوجوانان و جوانان تا پیشکسوتان و خانوادههای معظم شهدا، با در دست داشتن پرچمهای عزا و شعارهای حسینی، در این آیین معنوی شرکت کردند.
در این اجتماع باشکوه، شرکتکنندگان با یادآوری رشادتهای امام حسین(ع) و ۷۲ یار باوفای ایشان، پیام ایستادگی، آزادگی و مقاومت را بار دیگر زنده کردند.
حاج احمد ابتدایی مداح مراسم با اشاره به نقش محوری فرهنگ عاشورا در حفظ هویت ملت ایران، تأکید کرد: که «گذرگاه مقاومت» تنها یک مسیر عبور نیست، بلکه نماد پایداری مردم در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان است.
حاضران همچنین با یاد رهبر شهید و قائد امت، که جان خود را در راه دفاع از جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرد، بر ادامه مسیر او و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند. فضای معنوی و انقلابی این اجتماع، بار دیگر نشان داد که مردم آبپخش همچون گذشته، در صحنه دفاع از ارزشها و اصول انقلاب پیشگام هستند.
اجتماعات شبانه و برگزاری دهه اول محرم در آبپخش و در گذرگاه مقاومت طی سالهای اخیر به یکی از جلوههای مهم مشارکت مردمی و انسجام اجتماعی تبدیل شده است؛ آیینهایی که علاوه بر جنبههای مذهبی، پیام روشنی از وحدت، بصیرت و آمادگی مردم برای دفاع از کشور مخابره میکند.
حضور پرشور مردم آبپخش در چهارم محرم، بار دیگر نشان داد که فرهنگ عاشورا همچنان الهامبخش مقاومت، وحدت و پایداری در جامعه ایرانی است. این اجتماع باشکوه، علاوه بر گرامیداشت یاد امام حسین(ع) و یارانش، نمادی از وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب و رهبران شهید و تأکیدی بر تداوم مسیر دفاع از جمهوری اسلامی ایران بود.
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