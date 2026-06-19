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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۲

حضور پرشور مردم آب‌پخش در «گذرگاه مقاومت»

حضور پرشور مردم آب‌پخش در «گذرگاه مقاومت»

بوشهر- مردم مؤمن و انقلابی شهر آب‌پخش در چهارم محرم، با حضور گسترده در «گذرگاه مقاومت» و اجتماعات شبانه، یاد شهادت امام حسین(ع) و ۷۲ یار باوفای ایشان را گرامی داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین شب از ماه محرم، شهر آب‌پخش بار دیگر صحنه حضور گسترده و پرشور مردم عزادار و انقلابی بود؛ حضوری که «گذرگاه مقاومت» را به محور همبستگی دینی، هویتی و ملی تبدیل کرد. اقشار مختلف مردم، از نوجوانان و جوانان تا پیشکسوتان و خانواده‌های معظم شهدا، با در دست داشتن پرچم‌های عزا و شعارهای حسینی، در این آیین معنوی شرکت کردند.

در این اجتماع باشکوه، شرکت‌کنندگان با یادآوری رشادت‌های امام حسین(ع) و ۷۲ یار باوفای ایشان، پیام ایستادگی، آزادگی و مقاومت را بار دیگر زنده کردند.

حاج احمد ابتدایی مداح مراسم با اشاره به نقش محوری فرهنگ عاشورا در حفظ هویت ملت ایران، تأکید کرد: که «گذرگاه مقاومت» تنها یک مسیر عبور نیست، بلکه نماد پایداری مردم در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان است.

حضور پرشور مردم آب‌پخش در «گذرگاه مقاومت»

حاضران همچنین با یاد رهبر شهید و قائد امت، که جان خود را در راه دفاع از جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرد، بر ادامه مسیر او و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند. فضای معنوی و انقلابی این اجتماع، بار دیگر نشان داد که مردم آب‌پخش همچون گذشته، در صحنه دفاع از ارزش‌ها و اصول انقلاب پیشگام هستند.

اجتماعات شبانه و برگزاری دهه اول محرم در آب‌پخش و در گذرگاه مقاومت طی سال‌های اخیر به یکی از جلوه‌های مهم مشارکت مردمی و انسجام اجتماعی تبدیل شده است؛ آیین‌هایی که علاوه بر جنبه‌های مذهبی، پیام روشنی از وحدت، بصیرت و آمادگی مردم برای دفاع از کشور مخابره می‌کند.

حضور پرشور مردم آب‌پخش در «گذرگاه مقاومت»

حضور پرشور مردم آب‌پخش در چهارم محرم، بار دیگر نشان داد که فرهنگ عاشورا همچنان الهام‌بخش مقاومت، وحدت و پایداری در جامعه ایرانی است. این اجتماع باشکوه، علاوه بر گرامیداشت یاد امام حسین(ع) و یارانش، نمادی از وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب و رهبران شهید و تأکیدی بر تداوم مسیر دفاع از جمهوری اسلامی ایران بود.

حضور پرشور مردم آب‌پخش در «گذرگاه مقاومت»

کد مطلب 6865268

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