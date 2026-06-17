شیرازی: سرمایه اجتماعی ایران معادلات دشمن را برهم زده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی شیرازی شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم پاکدشت اظهار کرد: امروز واقعیت میدانی کشور و منطقه نشان میدهد ملت ایران از سرمایه اجتماعی عظیمی برخوردار است؛ سرمایهای که در بزنگاههای حساس بهصورت خودجوش و فراگیر در صحنه حاضر میشود و بسیاری از معادلات طراحیشده دشمنان را از کار انداخته است.
وی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، ملت ایران در تمامی مقاطع حساس و تعیینکننده حضور داشته و این حضور مستمر، آگاهانه و مبتنی بر ایمان و اعتقاد، به ستون اصلی اقتدار جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با بیان اینکه دشمنان در تحلیل رفتار ملت ایران دچار خطای راهبردی شدهاند، تصریح کرد: آنان در مقاطع مختلف با استفاده از فشارهای اقتصادی، جنگ رسانهای، تهدیدهای امنیتی و عملیات روانی تلاش کردند اراده ملت ایران را تضعیف کنند، اما تجربه چهار دهه گذشته نشان داده هر موج فشار، به افزایش سطح آگاهی، انسجام و حضور مردم منجر شده است.
وی ادامه داد: حضور گسترده زنان، مردان، جوانان و خانوادهها در برنامهها و مناسبتهای ملی و مذهبی، بیانگر پیوند عمیق مردم با ارزشهای انقلاب اسلامی است؛ پیوندی که در شرایط مختلف بهعنوان عاملی تعیینکننده در حفظ ثبات، امنیت و انسجام کشور عمل کرده است.
شیرازی با تأکید بر اینکه امنیت پایدار در جمهوری اسلامی ایران محصول مشارکت مردم است، خاطرنشان کرد: هر زمان حضور مردم در صحنه تقویت شده، کشور از بحرانها عبور کرده و قدرت بازدارندگی نظام نیز افزایش یافته است.
وی در پایان حضور گسترده مردم شهرستان پاکدشت را جلوهای از وحدت ملی و بصیرت اجتماعی دانست و گفت: این انسجام میتواند بهعنوان پشتوانهای مهم برای عبور از چالشها و خنثیسازی توطئههای دشمنان عمل کند.
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