برزگر: حفظ وحدت، خواسته مقام معظم رهبری است

حجت الاسلام احسان‌الله برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: حضور در میدان‌ها و خیابان‌ها به عنوان یک وظیفه است و ملت ایران، میدان‌داری انجام می‌دهند تا مطالبات امام جامعه برآورده شود.

وی افزود: به لطف خدا مجلس خبرگان در این دوره نیز مانند سال ۶۸، جانشین شایسته‌ای برای امام شهید، انتخاب کردند، رهبر انقلاب کلام نافذ داشته و شجاعت او مانند شجاعت پدر بوده که خون پدر، در رگ‌های این فرزند جاری و ساری است.

امام‌جمعه مهاباد خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب در راس امور حکومت اسلامی قرار دارد و بقیه قوا باید گوش به فرمان امام جامعه باشند؛ تاکید رهبری بر حضور در میدان است چرا که عده‌ای از میدان‌داری مردم خسته شدند و این قدرت عمل رو از آن‌ها گرفته‌است.

برزگر تصریح کرد: خائنین به کشور و منافقین به دنبال رخنه بوده، کسانی که دنبال ایجاد شقاق و شکاف در میان ملت جامعه هستند به‌علت حضور پرشور مردم در خیابان‌ها این‌روزها مایوس و ناامید هستند.

وی با اشاره به پیام رهبری مبنی بر کنار گذاشتن اختلافات، بیان کرد: ملت ایران در اختلاف‌های سلیقه‌ای هم مواظب باشند که به مشاجره کشیده نشود؛ نباید در جامعه تنش ایجاد شود، حفظ وحدت خواسته مقام معظم رهبری است که مردم و مسئولین در کنار هم، متحد برای دفاع از میهن اسلامی باشند.

امام‌جمعه مهاباد یادآور شد: صاحب این ممکلت مردم هستند و لیاقت بهترین‌ها را دارند، بنابراین توصیه می‌شود مسئولان همواره در میان مردم و همراه با مردم بوده و مسائل و مشکلات را پیگیری کنند.