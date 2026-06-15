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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

صدور مجوز تأسیس دهیاری برای ۲۵ روستای لرستان

صدور مجوز تأسیس دهیاری برای ۲۵ روستای لرستان

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان از صدور مجوز تأسیس دهیاری برای ۲۵ روستای این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به صدور مجوز تأسیس دهیاری برای ۲۵ روستای لرستان، اظهار داشت: با احتساب این تعداد مجوز دهیاری‌های استان به هزار و ۵۴۹ دهیاری افزایش پیدا کرده که این امر نقش مهمی در تقویت مدیریت محلی، افزایش مشارکت مردمی و تسریع روند توسعه و عمران روستاها دارد.

وی با اشاره به نقش کلیدی مدیریت محلی در پیشرفت و آبادانی روستاها، اظهار کرد: توسعه پایدار روستایی بر مشارکت فعال روستاییان استوار است و فراهم‌کردن بستر مناسب برای فعالیت مدیریت‌های محلی در روستاها، از ضرورت‌های تحقق این هدف به شمار می‌رود.

معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: دهیاری‌ها به‌عنوان نهاد مدیریت محلی، تحت نظارت مستقیم نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی روستا فعالیت می‌کنند و نقش مؤثری در ساماندهی امور روستاها و تسریع روند توسعه آن‌ها ایفا می‌کنند.

مجیدی در تشریح فرایند صدور مجوز تأسیس دهیاری، تصریح کرد: هر روستایی که از نظر شاخص‌های جمعیتی و سایر معیارهای تعیین‌شده واجد شرایط باشد، شورای اسلامی روستا به نمایندگی از اهالی می‌تواند برای تأسیس دهیاری اعلام آمادگی کرده و درخواست خود را ارائه دهد. جمعیت روستا از مهم‌ترین این شاخص‌ها محسوب می‌شود.

وی با اشاره به صدور مجوز ۲۵ دهیاری برای روستاهای استان، گفت: پیش‌ازاین، استان لرستان هزار و ۵۲۴ دهیاری فعال داشته است با احتساب ۲۵ دهیاری جدید، هم‌اکنون تعداد دهیاری‌های استان به هزار و ۵۴۹ دهیاری افزایش‌یافته که این امر نقش مهمی در تقویت مدیریت محلی، افزایش مشارکت مردمی و تسریع روند توسعه و عمران روستاها دارد.

معاون عمرانی استانداری لرستان، تأکید کرد: پیگیری‌های اولیه برای تأسیس این دهیاری‌ها از طریق دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری انجام شده و اقدامات بعدی برای ابلاغ مجوزها نیز توسط همین دفتر دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6861050

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