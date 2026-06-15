به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به صدور مجوز تأسیس دهیاری برای ۲۵ روستای لرستان، اظهار داشت: با احتساب این تعداد مجوز دهیاری‌های استان به هزار و ۵۴۹ دهیاری افزایش پیدا کرده که این امر نقش مهمی در تقویت مدیریت محلی، افزایش مشارکت مردمی و تسریع روند توسعه و عمران روستاها دارد.

وی با اشاره به نقش کلیدی مدیریت محلی در پیشرفت و آبادانی روستاها، اظهار کرد: توسعه پایدار روستایی بر مشارکت فعال روستاییان استوار است و فراهم‌کردن بستر مناسب برای فعالیت مدیریت‌های محلی در روستاها، از ضرورت‌های تحقق این هدف به شمار می‌رود.

معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: دهیاری‌ها به‌عنوان نهاد مدیریت محلی، تحت نظارت مستقیم نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی روستا فعالیت می‌کنند و نقش مؤثری در ساماندهی امور روستاها و تسریع روند توسعه آن‌ها ایفا می‌کنند.

مجیدی در تشریح فرایند صدور مجوز تأسیس دهیاری، تصریح کرد: هر روستایی که از نظر شاخص‌های جمعیتی و سایر معیارهای تعیین‌شده واجد شرایط باشد، شورای اسلامی روستا به نمایندگی از اهالی می‌تواند برای تأسیس دهیاری اعلام آمادگی کرده و درخواست خود را ارائه دهد. جمعیت روستا از مهم‌ترین این شاخص‌ها محسوب می‌شود.

وی با اشاره به صدور مجوز ۲۵ دهیاری برای روستاهای استان، گفت: پیش‌ازاین، استان لرستان هزار و ۵۲۴ دهیاری فعال داشته است با احتساب ۲۵ دهیاری جدید، هم‌اکنون تعداد دهیاری‌های استان به هزار و ۵۴۹ دهیاری افزایش‌یافته که این امر نقش مهمی در تقویت مدیریت محلی، افزایش مشارکت مردمی و تسریع روند توسعه و عمران روستاها دارد.

معاون عمرانی استانداری لرستان، تأکید کرد: پیگیری‌های اولیه برای تأسیس این دهیاری‌ها از طریق دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری انجام شده و اقدامات بعدی برای ابلاغ مجوزها نیز توسط همین دفتر دنبال خواهد شد.