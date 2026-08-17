به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، در بازدید از اردوی تیم ملی کاراته با اشاره به سابقه و جایگاه کاراته ایران گفت: سالهاست در خدمت خانواده کاراته هستم و نخستین سفر خارجی من نیز با تیم ملی کاراته در سال ۲۰۰۳ رقم خورد. در آن مسابقات تیم ملی جوانان و امید ایران عملکرد فوقالعادهای داشت و هفت مدال طلا کسب کرد. خاطرم هست پس از قهرمانی ایران، یکی از مسئولان مسابقات میگفت آنقدر سرود جمهوری اسلامی ایران در سالن پخش شده که همه آن را یاد گرفتهاند.
دبیرکل کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: نخستین حضور من در بازیهای آسیایی نیز در سال ۲۰۰۶ بود و آنجا هم کاراته بهترین نتیجه خود را در بازیهای آسیایی به دست آورد. امیدوارم این بار نیز اتفاق ویژهتری رقم بخورد و تیم ایران بتواند دستاوردی بهتر از دو تجربه گذشته داشته باشد.
علینژاد با اشاره به جایگاه کاراته در ورزش ایران اظهار داشت: کاراته از دیرباز، چه در حوزه ورزش همگانی و چه در ورزش قهرمانی، نقش جدی در ورزش ایران داشته است. قدمت و اصالت کاراته باعث شده این رشته جایگاه ویژهای در کشور پیدا کند. افراد زیادی از جمله کیهان وارسته و دیگر پیشکسوتان برای رشد و توسعه کاراته در ایران زحمت کشیدهاند و امروز نتیجه سالها تلاش، تجربه و دانش آنها را میبینیم.
وی ادامه داد: کاراته ایران امروز به بلوغ و قدرتی رسیده که میتواند در هر رویدادی برای کسب بهترین نتایج بجنگد و حرف اول را بزند. این موضوع فقط درباره ورزشکاران نیست؛ داوران و مربیان ایرانی نیز در سطح بینالمللی جایگاه بسیار خوبی دارند و سالهای طولانی است که مربیان ایرانی در نقاط مختلف دنیا فعالیت میکنند.
دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به حضور سجاد گنجزاده در کمپهای آموزشی ژاپن گفت: برای من بسیار جذاب بود که بعد از المپیک، زمانی که آقای گنجزاده برای آموزش به کمپهای ژاپن، بهعنوان مهد کاراته، میرفت، استقبال بسیار خوبی از او میشد. دیدن علاقه مردم ژاپن به یک قهرمان ایرانی و عکس گرفتن آنها با گنجزاده برای ما افتخارآمیز بود. این موضوع نشان میدهد که کاراته ایران قهرمانان و مربیان بزرگی دارد که میتوانند در سطح جهانی بدرخشند.
علینژاد خطاب به ملیپوشان گفت: امروز پرچم کاراته ایران در دستان شما قرار گرفته است. این پرچم نسل به نسل چرخیده و به شما رسیده و امیدوارم بتوانید به بهترین شکل از آن محافظت کنید. میخواهم بدانید چه ریشهای دارید؛ کاراته یک ورزش نوپا نیست، بلکه ریشه و تاریخ دارد و افراد زیادی برای رسیدن آن به جایگاه امروز زحمت کشیدهاند. تاریخ پشت تاریخ، تجربه پشت تجربه و دانش پشت دانش به شما منتقل شده است.
وی با تمجید از کادر فنی تیم ملی افزود: تیم شما بسیار قدرتمند است. اکنون رهنما که سابقه سرمربیگری تیمهای ملی را دارد و سه سرمربی در این جمع حضور دارند که طی حدود ۲۰ سال گذشته از کاراته ایران حمایت کرده و برای آن زحمت کشیدهاند. این تجمع دانش و تجربه بسیار ارزشمند است. خانم زنگنه نیز از زمانی که ورزشکار بود، سالها باعث افتخار کاراته ایران بوده و امروز در جایگاه مربی در کنار شماست.
دبیرکل کمیته ملی المپیک درباره حضور کاتای تیمی بانوان در این دوره نیز گفت: خوشحالم که امسال شرایطی فراهم شد تا کاتای تیمی دختران نیز در کنار کاتای انفرادی حضور داشته باشد. این اتفاق بسیار خوبی است و باعث شد تیم کاملتری داشته باشیم. با توجه به سابقهای که از هر یک از شما میشناسم و مسابقاتی که بارها چه از نزدیک و چه از طریق رسانهها دنبال کردهام، به تواناییهای این تیم امیدوارم.
علینژاد گفت:حتی زمانی که مسابقات شما در کشورهای مختلف برگزار میشد و به دلیل اختلاف ساعت امکان تماشای آن در زمان معمول وجود نداشت، تلاش میکردم مسابقات را در ساعات ابتدایی صبح دنبال کنم؛ چرا که به کاراته علاقه دارم و این علاقه تنها به مسئولیتهای مدیریتی من محدود نمیشود. امیدوارم این علاقه و حمایت در کنار تلاش شما، به موفقیتهای بزرگتر کاراته ایران منجر شود.
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