علم الهدی: دشمنی آمریکا برای ما یک اصل قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: مسأله زندگی اجتماعی ما در یک تطورات و تنوعات آنی‌ و لحظه‌ای قرار دارد؛ یعنی در هر لحظه زندگی ما در یک تطوری قرار می‌گیرد که در تصمیم‌گیری‌ها و سرنوشت ما تاثیر بگذارد؛ این بزرگترین ضربه به زندگی ما است؛ ما باید یک اندیشه و راهبردی داشته باشیم و براساس آن حرکت کنیم.

امام جمعه مشهد افزود: حرکت‌هایی که از افراد و جریان‌های مختلف بروز پیدا می‌کند، نباید زندگی ما و راهبرد عظیمی که اول در مسائل زندگی جلوی پای ما قرار گرفته است را از بین ببرد. فرق بین ما و افراد بی‌خدا همین است، ممکن است فرد بی‌خدا با یک تبلیغ و توطئه مسیر سرنوشتش بالا و پایین بشود. مثل اکنون که با حرف رییس جمهور ناپاک آمریکا قیمت نفت تغییر می‌کند و با دروغ سر آن‌ها کلاه می‌رود اما ملت ما خدا و راهبرد دارد، این سخنان دروغ‌ها، تزویرها و فتنه‌های دشمن ما را زیر و رو نمی‌کند؛ به تعبیر پیامبر اکرم (ص) مومن در عرصه زندگی خود کوه استوار است، اواسط او را تکان نمی‌دهد. اواسط یعنی بادها؛ جریان‌های مختلف اجتماعی اواسط هستند که نمی‌توانند مومن را تکان بدهند.

مردم و مسئولان بصیر ما فریب دروغ‌های دشمن را نمی‌خورند

وی با اشاره به کتاب داستان موش و گربه خاطرنشان کرد: این رییس جمهور ناپاک، آدمکش، مزدور، دزد و دروغ‌گو آمریکا می‌گوید ما جنگ را پایان دادیم، پایان جنگ او همانند جریان آتش‌بس است، او باید بداند که ما بصیرتر از این حرف‌ها هستیم، اگر بنا بود با وجود رهبری با بصیرت و مردمی هوشیار با تزویر و دروغ تسلیم بشویم که اکنون باید همه چیز را به آمریکا داده بودیم و او همه چیز ما را گرفته بود.

علم الهدی بیان کرد: برادران و خواهران چه جنگ تمام شود و چه تمام نشود، آنچه برای ما به عنوان اصل مسلم و قطعی هست این است که آمریکا ناپاک‌دشمن ماست و دشمنی او ادامه خواهد داشت؛ ما نه حرف و خبر رسانی دشمن را باور می‌کنیم و نه تصویرهای دوستان ناآگاهی که سعی دارند حرف‌های او را در جامعه بزنند. ما رهبر داریم که تنها از او تبعیت می‌کنیم که حجت امام زمان (عج) است زیرا این ولایت‌پذیری در طول ۴۷ سالی که از انقلاب می‌گذرد برای ما اقتدار و آقایی آورده است، به همین دلیل ما این خط را ادامه خواهیم داد.

هیچ تفاهمی و تعهدی بدون امضای رهبری قابل قبول نیست

امام جمعه مشهد گفت: هیچ تفاهمی و تعهدی تا به امضای مقام معظم رهبر نرسد، تا ایشان تائید نکنند، کوچکترین فرد از امت ما ولو کودک ما قبول نخواهد کرد. ما دشمنیِ دشمن را فراموش نمی‌کنیم، با همه این حرف‌ها آمریکا دشمن ماست و به سادگی از دشمنی ما دست بر نمی‌دارد، به خصوص الان که شجاعت رزمندگان و مقاومت همگانی مردم ما را دیده است، مردمی که بیش از ۱۰۰ شب خیابان‌ها را مرکز جنگ با دشمن کرده بودند، طبیعی است که دشمنی او با ما بیشتر شده باشد.

تبعیت از رهبری مانع هرگونه تجاوز به خاک کشور ماست

وی اضافه کرد: بر فرض که جنگ تمام شد اما عداوت آمریکا تمام نخواهد شد؛ مسایل پساجنگ ما مهم‌تر از مسایل جنگ است؛ ما نگران این هستیم که عزیزان ما فکر کنند جنگ تمام شد و عرصه‌ها را خالی کنند و از آن‌طرف مزدوران جنگ صحنه را بگیرند. برادران و خواهران هوشیاری خود را از دست ندهید؛ مزدوران و بعضی جریان‌های قدرت‌طلب و فرصت‌طلب که چشم به خارج دارند، دنبال دستیابی به قدرت هستند، پس جنگ تمام نشده است؛ اگر جنگ تمام شد شما در خط رهبری بمانید که آمریکا که هیچ بلکه هیچ عنصر زورمند دیگری در جهان جرأت برخورد با شما را نداشته باشد.

علم الهدی با اشاره به افکار و تحلیل‌های متفاوت و متعدد افراد از دوران پساجنگ تصریح کرد: خداوند متعال برای ما قرآنی فرستاده است که در تمام زمان‌ها واقعیت را بیان می‌کند و هم تکلیف ما را معین می‌کند. در آیه ۱۰۴ سوره مبارکه نساء خداوند متعال می‌فرماید «از دشمن نترسید، از اینکه فکر کنید دشمن دوباره برگردد نترسید، از اینکه دشمن بعد از جنگ فتنه می‌کند نترسید و ...»؛ شما مردم بزرگ در این مدت جنگ ضایعه و خسارت دیدید، دشمن هم دید، خسارات شما بیشتر از دشمن نبود.

امام جمعه مشهد افزود: دشمن نفوذ سیاسی و تمام پایگاه‌های نظامی خود را در خلیج‌فارس از دست داد، امروز کشورهای منطقه عامل‌ ناامنی خود را حضور آمریکا می‌دانند، خسارت عظیمی در خصوص ابزار و جنگ افزارهای خود دید، دستگاه‌های الکترونیکی جنگی خود را در منطقه از دست داد؛ امروز دیگر نفوذ حزب جمهوری‌خواه از بین رفت و این جریان سیاسی را دیگر مردم آمریکا قبول ندارند و در نهایت از نظر دنیا به عنوان یک عنصر ورشکسته معرفی شد.

وی با بیان اینکه آن‌ها تعداد کشته‌های خود را پنهان می‌کنند و خانواده سربازان اجازه عزاداری ندارند، ابرای کرد: اما ما پیکر مطهر شهدای خود را بر دست گرفته و خانواده‌های آنان عزت می‌دهیم. خوشبختانه ما عزت پیدا کردیم، دنیا ما را با مقاومت شناخت، بر عزت و نفوذ ما از نظر سیاست بین‌المللی افزوده شد و مهم‌تر از اینها شما خدا دارید و آن‌ها ندارند؛ شما به یک قدرتی وابسته هستید که بعد از این دشمن شما را زبون می‌کند؛ آخر آیه می‌فرماید «خدا هم علیم و داناست و هم حکیم است»؛ آینده را می‌داند و با حکمت جریان‌های اجتماعی و جهانی را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که شما عزیزتر و دشمن شما خوارتر شود.

علم الهدی بیان کرد: این آیه وضعیت ما را مشخص کرده است، پس ما وحشتی نداریم، تنها یک‌ مشکل و ضایعه داریم که از نظر ما جبران‌ناپذیر است و آن از دست دادن آقای ماست که سرمایه ما و کانون عشق ما بود، امیدواریم وجود امام زمان (عج) خودشان این فقدان را جبران کنند، زیرا خدا وعده داده است.

امام جمعه مشهد با اشاره به ۳۶ سال رهبری مقتدرانه و هوشمندانه رهبر شهید امت اسلامی بعد از رحلت امام خمینی (ره)، گفت: خدای آن روز زنده است، ضعیف نشده است، خداوند این قدرت را دارد که از رهبر جدید و عزیزما رهبری بیافریند که در آینده با وجود فراز و نشیب‌های جامعه، انقلاب و قافله ما را تا ظهور امام زمان (عج) به آن حضرت متصل کند.